Tendrán encuentro amistoso el Tri y Estados Unidos en Guadalajara

El gobernador Enrique Alfaro dio a conocer el evento junto al dueño de Chivas, Amaury Vergara, el técnico del TRI, Javier Aguirre y el presidente de la FMF, Ivar Sisniega

La fecha está lista para el regreso de la Selección Mexicana a Guadalajara y será el próximo 15 de octubre cuando el conjunto nacional se mida ante el equipo de los Estados Unidos en el Estadio Akron. Esto fue anunciado en una conferencia de prensa donde el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer la fecha con la que se rompen 14 años de ausencia del Tri en la Perla Tapatía.

“Queremos hoy anunciar que después de un diálogo muy amplio desde hace meses con la FMF, hemos acordado la celebración del partido entre México y Estados Unidos el 15 de octubre de 2024. Queremos anunciar este partido aquí en el Estadio Akron, que será también sede mundialista y tendrá a la Selección aquí el 18 de junio de 2026 en el Mundial”.

En la mesa Alfaro estuvo acompañado por Amaury Vergara, propietario de Chivas, el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, así como por Javier Aguirre, flamante DT de la Selección Mexicana.

“Por eso es especial generar las condiciones para que la Selección vuelva a esta su casa. Son 14 años de espera, 14 años sin que la Selección Mayor juegue en esta ciudad. Por eso hacemos este anuncio con tanto gusto. Estaremos trabajando arduamente por supuesto con Amaury Vergara coordinando este esfuerzo, pero sumando los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada. Queremos tener en Jalisco una mesa de diálogo y construcción de acuerdos para tener una agenda muy intensa de preparación rumbo al Mundial. Lo que viene en los próximos meses será una agenda bien estructurada y con visión estratégica para que nuestra ciudad además de estar preparada para ser sede del Mundial, pueda aprovechar esta oportunidad para que se conozca en todo el plantea”, añadió el Gobernador.

Este será el tercer duelo de México bajo las órdenes del Vasco Aguirre, duelo que Amaury Vergara toma como preparación operativa rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

“En Chivas nos emociona mucho este partido, no sólo por lo que significa, sino por los preparativos para el Mundial. Tendremos cuatro partidos del Mundial aquí, uno con la Selección, esto nos ayudará a estar listos. Les aseguro que será muy significativo el apoyo de la afición. No se sentirá como amistoso por la pasión de la gente. Este estadio se soñó para ser mundialista, con eventos de magnitud, conciertos, partidos y esto es muestra de lo que somos capaces. Seguimos teniendo adecuaciones para 2026 y este partido nos ayudará a estar listos. Estamos contentos de recibirlos y será un partido muy significativo para la afición en Jalisco”, comentó Vergara. Por su parte, Javier Aguirre se mostró contento por enfrentarse a EE.UU. en Guadalajara, aplaudiendo la decisión de esta sede. “Reitero la importancia de volver a casa, más allá del rival. Un Mundial en casa y preparamos en casa es fantástico. Es una gran oportunidad de decirle a nuestra gente que los necesitamos. Es importante este primer partido en casa. Incluso en el Mundial tendremos partidos aquí y eso me parece fantástico, es una muy buena decisión traer la Selección aquí y con un rival de tal envergadura. Es un reto, un estímulo y seguramente la afición lo valorará. Más allá del resultado, que la afición se vaya contenta de lo que vio y los jugadores también que sientan que esta es su casa”.

