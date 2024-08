Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Preocupa incorporación de niños sicarios al crimen organizado

Lo comentábamos hace unos meses, cuando por primera ocasión escuchábamos al delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, externar su consternación e impotencia ante la participación de menores en el crimen organizado.

Y este fin de semana de nuevo fueron detenidos tres menores, casi niños, de entre 11 y 13 años de edad, quienes a decir del funcionario federal “ni siquiera pueden los fusiles, los arrastran”.

Este lunes, con gran frustración y desesperación en su voz, Francisco Sergio Méndez, lamentó nuevamente el que los menores sean utilizados por los delincuentes, quienes aprovechan que son sometidos a procedimientos especiales por su corta edad.

Asimismo, consideró necesario que los padres de los mismos, puedan ser sancionados por la desatención en la que incurren, al permitir que sus vástagos se sumen a las filas del crimen.

Posiblemente lo que no está viendo el funcionario, es que en ocasiones son menores sin hogar, abandonados por sus familias o bien, son obligados por los delincuentes a sumarse a sus filas.

También se dan otros casos en los que los jóvenes se suman a esa actividad deslumbrados por la vida de lujos que supuestamente tendrán, sin saber que a final de cuentas lo más seguro es que terminen tras las rejas o bajo tierra.

Una difícil tarea es la que tienen las autoridades en materia de prevención y también las familias para poder frenar la incorporación de niños o jóvenes a la actividad delincuencial, ojalá que se logre.

Y es una tarea contracorriente, sobre todo porque figuras públicas como cantantes, tales como Natanael Cano y Carín León, que son considerados “influencers” abonan muy poco a la buena conducta y lamentablemente son los ídolos de los jóvenes.

Por lo pronto este lunes Natanael Cano, autonombrado el “mejor ´cantante´de todos los tiempos”, fue vinculado a proceso por incurrir en el delito de cohecho, pero como el joven llegó con un amparo bajo el brazo no fue detenido, aunque deberá acudir a firmar cada dos meses y no podrá salir del país sin autorización, aunque no creemos que le importe mucho seguir las formas… Pero ellos son los ejemplos de un amplio sector de la juventud…

Se sumará Sonora este martes a paro nacional de trabajadores del Poder Judicial

Luego de que este lunes inició en 17 estados del país un paro de trabajadores del Poder Judicial inconformes con la reforma impulsada por el gobierno federal, en Sonora se avisó que este martes se sumarán los trabajadores pertenecientes a Justicia Independiente, mientras que el Sindicato decidió quedarse al margen del movimiento.

Los inconformes, quienes tienen varios años laborando y han realizado una carrera dentro del sistema de justicia, con base a méritos y escalafón, incluyendo Secretarios de Acuerdo y Actuario, lamentaron que no hayan sido tomados en cuenta en los foros que se realizaron en el país, que fueron simulación

Asimismo, expusieron que el paquete de reformas propuestas por Morena, ponen en entredicho la impartición de justicia en el país.

Realmente se avizora un complicado escenario para la justicia en México, que si bien no es la más pronta ni expedita, es, a la fecha, el único contrapeso que queda para un sistema gubernamental que está acabando con instituciones, incluyendo organizaciones autónomas y tiende al autoritarismo.

Por ello, ojalá que a la hora de que entre en análisis en la Cámara Legislativa, los próximos diputados y diputadas hagan una reflexión más allá de su partido y piensen que su paso por la Cámara es efímero, pero las decisiones que tomen cambiará el futuro de su familia y de todos los mexicanos.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Facebook

X