La ley se aplica sin distingo afirma Alcalde por vinculación a proceso de Natanael Cano

Ivanova de los Reyes

Tras ser vinculado a proceso el cantante de “corridos tumbados”, Natanael Cano por el delito de cohecho, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez dijo la ley debe aplicar para todos sin distingo.

El Presidente Municipal, celebró la impartición de justicia en este caso, independiente de que la función o profesión del ciudadano.

Asimismo, señaló que los elementos municipales que estuvieron involucrados en este suceso se encuentran separados de sus funciones.

Astiazarán Gutiérrez resaltó que estarán atentos a que cualquier disposición de carácter legal por parte de la Fiscalía se atienda y se apliquen las sancionen correspondientes.

“Donde la ley no distingue, nosotros no debemos de distinguir, aquí no debe haber ciudadanos de primera ni de segunda. Yo celebró que la impartición de justicia llegue a todos los sonorenses, más allá de nuestro talento musical que tengamos”.

“Soy respetuoso de las instituciones, no puedo pronunciarme sobre la culpabilidad de nadie, porque para eso están las leyes y las instituciones”, apuntó el munícipe.

Comparte esto: Facebook

X