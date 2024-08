Desde Medianoche, Jueces y Magistrados se Unen Contra la Reforma Judicial de AMLO

A partir de la medianoche de este miércoles, jueces y magistrados del país se unieron oficialmente al paro nacional en protesta contra la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que resultó en la suspensión de actividades en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Desde la sede del Poder Judicial en San Lázaro, la jueza Juana Fuentes Velázquez, Directora Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), declaró en conferencia de prensa que la reforma presidencial no solo pone en peligro la justicia, sino también la estabilidad de la nación.

“Esta reforma no solo amenaza la justicia; amenaza la estabilidad misma de nuestra nación. Sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza en nuestras instituciones se desmoronará, y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria”, afirmó la jueza Fuentes Velázquez.

Ante un numeroso grupo de trabajadores que coreaban “el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, la jueza advirtió sobre una posible crisis constitucional sin precedentes si la reforma no es detenida, señalando que las consecuencias podrían dejar cicatrices profundas en el tejido social del país.

“Este intento de concentración del poder en una sola persona no solo es una afrenta directa a la independencia judicial, sino también un golpe mortal a la democracia que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger”, añadió la jueza.

Fuentes Velázquez subrayó que la historia ha demostrado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, “la justicia se convierte en un instrumento de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder”.

Finalmente, la jueza hizo un llamado a la defensa de la independencia judicial, afirmando: “Como custodios de la ley, es nuestra responsabilidad levantarnos contra cualquier intento de subyugar la justicia a los intereses políticos”.