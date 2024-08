Natanael Cano recibiría hasta dos años de cárcel por el delito de cohecho

El cantante de “corridos tumbados” está vinculado a proceso y de ser hallado culpable podría pasar de seis meses a dos años en prisión, dijo el vicefiscal Tadeo Gradias Enríquez

Ivanova de los Reyes

El cantante de “corridos tumbados”, Natanael Cano podría alcanzar una pena de seis meses hasta dos años, de ser encontrado culpable por el delito de cohecho en grado de dos, informó Tadeo Gradias Enríquez.

El Vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), señaló que el pasado lunes se celebró la audiencia inicial del cantante y el juez determinó la vinculación a proceso por dichos delitos.

Además, también recibió la imposición de medidas cautelares consistentes en una exhibición económica, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la presentación periódica ante el juzgado.

Gradias Enríquez subrayó que de ser encontrado culpable el cantante podría alcanzar una pena de prisión de seis meses hasta dos años, y una sanción económica de tres mil 200 y cuatro mil 500 pesos.

“Vamos a buscar que se cumpla en todos los términos y que no quede impune la conducta que fue viralizada y que fue de conocimiento público a través de las redes sociales”, dijo.

Respecto a los policías municipales involucrados en este hecho, mencionó que el próximo 10 de septiembre se realizará la audiencia inicial contra los dos oficiales.

“Tenemos pruebas suficientes y pertinentes que nos permitieron cumplir con el estándar probatorio que requiere esta etapa procesal, y es por ello que, el juez determinó la vinculación a proceso”, apuntó.

Agregó que de incumplir con las medidas cautelares el cantante de corridos tumbados, podrían solicitar la revocación de las mismas e imponer la medida privativa de la libertad.

La ley debe aplicarse sin distingos: Toño Astiazarán

Tras ser vinculado a proceso el cantante de “corridos tumbados”, Natanael Cano por el delito de cohecho, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez dijo la ley debe aplicar para todos sin distingo, por lo que celebró la impartición de justicia en este caso, independiente de que la función o profesión del ciudadano.

Asimismo, señaló que los elementos municipales que estuvieron involucrados en este suceso se encuentran separados de sus funciones.

Astiazarán Gutiérrez resaltó que estarán atentos a que cualquier disposición de carácter legal por parte de la Fiscalía se atienda y se apliquen las sancionen correspondientes.

“Donde la ley no distingue, nosotros no debemos de distinguir, aquí no debe haber ciudadanos de primera ni de segunda. Yo celebró que la impartición de justicia llegue a todos los sonorenses, más allá de nuestro talento musical que tengamos”.

“Soy respetuoso de las instituciones, no puedo pronunciarme sobre la culpabilidad de nadie, porque para eso están las leyes y las instituciones”, apuntó el munícipe.

