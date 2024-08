Sin medias tintas

Procesan al “Nata” Cano

¡Sale el Contralor estatal!

Sancionan a hotel playero

Por Martín Romo (El Verdugo)

Procesan al “Nata” Cano…Con el que sí que se está sentando un precedente, es con el enjuiciamiento que se está haciendo del cantante de “corridos tumbados”, Natanael Cano, de 23 años, derivado de que está igual de “tumbado” que sus simulacros de canciones, por como acaba de ser vinculado a proceso por el delito de cohecho, luego de que el pasado 29 de marzo sobornará a policías municipales de Hermosillo. ¡Zaz!

Eso luego de que, en aquella ocasión, el también apodado “Nata” Cano, manejaba a alta velocidad sobre el bulevar José María Morelos un auto deportivo Dodge Charger, sin placas, por lo que los agentes le pararon el alto, pero los sobornó con dinero, el cual les tiró al suelo, como se aprecia en los videos que se viralizaran, para después otra vez salir “quemando llanta”, y es por lo que después se iniciara una persecución. ¡Tómala!

Pero lo “píor” del caso es que aunque volvieron a interceptarlo, ni así procedieron a detenerlo por esa falta, y que al ser exhibida en las redes sociales por él mismo, es por lo que cundiera la indignación, por lo que a casi cinco meses de ese exceso en que incurriera, y que todo hacía indicar que iba a quedar en la impunidad, por la fama que se machuca, pero más de la mala, finalmente el lunes anterior ya empezaron a procesarlo. ¡Palos!

Por esa razón es que lo “jalaran”, para que se presentara ante el Juez Oral Penal, quien en base a las pruebas que hay en su contra, determinó enjuiciarlo, y sin no lo encarcelaron es porque se apareció amparado, pero a ese grado le está saliendo cara la “mochada” que le diera a los polizontes, porque en el ínter también tendrá prohibido salir del País sin autorización judicial, y además deberá acudir periódicamente a firma a un juzgado.

Con lo que para el alocado hermosillense de Cano Monge, sí que aplica aquello de que ¡Tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe!, o en este caso lo procesan, a partir de que ya eran muchas las que había hecho, como consecuencia de la personalidad soberbia, prepotente y misógina que lo caracteriza, como lo denota el que esta vez ya lo habían dejado que se fuera, pero aún así se puso a “picarles la cresta” a los “polichotas”.

Lo anterior a partir de lo ayer adelantado por el Vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, de que será el próximo octubre cuando tenga lugar la siguiente audiencia, por una acción por la que podría alcanzar una pena en prisión de seis meses a dos años, porque la intención es la de que no quede impune su mal proceder, por ser un peligro para la sociedad.

Mientras que con respecto a los encharolados locales que se la “perdonaron” a Natanael Rubén, porque les “soltó una feria”, el mismo Gradías Enríquez ventiló que será el venidero 10 de septiembre, cuando citarán a esos oficiales involucrados, pero sin precisar el número de los que participaron, aunque en abril de 2024 el vocero de Tránsito Municipal, Ovier Quintero, había declarado que eran dos elementos policiacos. ¿Será?

Ya que con todo y Quintero Pérez dijera, que serían puestos a disposición de la Comisión de Asuntos Internos, después de la ventaneada que les “pegara” Cano con las videograbaciones que difundiera, hasta ahora no se volvió a decir que había pasado con ellos, de ahí que Ramón Tadeo señalara que desconocía si habían separados de sus cargos, aunque más bien parece que le habían “echado tierrita volada” a ese caso.

¡Sale el Contralor estatal!…Y para los que dicen que en los lunes ni las gallinas ponen, la que sí que resultó por demás sorpresiva, es la salida de la Secretaría de la Contraloría del ahora ex titular, Guillermo Noriega Esparza, después de que ese día el mismo gobernador, Alfonso Durazo, confirmara su renuncia por supuestas cuestiones de salud, designando como encargado de despacho a Darbé López. ¡Órale!

Y como para despejar cualquier tipo de duda, en torno a esa separación del cargo del “Memo” Noriega, es por lo que Durazo Montaño emitiera un mensaje a través de la red virtual, en el que escribiera: “Agradezco su acompañamiento en estos años de gobierno y le deseo el mejor de los éxitos”, y es que los asegunes no se hicieron esperar, por lo repentina que fuera esa dimisión, cuando nadie se la esperaba, o “se las olía”.

Toda vez que de la “nochí” a la mañana, así quedó esa vacante en el gabinete estatal, si se parte de que López Mendívil está entrenado como relevo, como ya anteriormente lo hiciera recientemente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), cuando el entonces director general, Froylán Gámez, se fuera como candidato al Senado por el Partido del Trabajo (PT).

Ante lo que se intuye que ahora ya sólo será cuestión de tiempo, para saber a quién nombrarán en esa posición, en la que Noriega Esparza estuvo desde el inicio del presente sexenio, por la trayectoria que tenía en la lucha contra la corrupción y la transparencia en el Estado, con la organización llamada Sonora Ciudadana, aunque posteriormente también fungió como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aun y cuando consideran que el hoy ex Contralor no tuvo un desempeño de trascendencia, más allá de lo que es la operatividad normal de esa dependencia, es decir, sin programas extraordinarios que hicieran la diferencia en la actual administración, y es por eso de las suposiciones que hay, de que tal vez no tuvo la oportunidad de desplegar toda la creatividad e inventiva que se le conoce. ¡Esa es la impresión que hay!

Sancionan a hotel playero…Ahora sí que contra todo lo esperado, pero el que no se salvó de una sanción económica es el hotel Los Jitos de San Carlos, por incumplir con un área segura en la zona de la alberca y falta de supervisión, lo que puso en riesgo la vida de una menor de 3 años de edad, cuando el pasado miércoles su brazo quedó atorado en una tubería por varias horas, siendo rescatada y hospitalizada. ¡Qué tal!

Y aunque no se precisó el monto económico de la multa aplicada, la misma fue confirmada por el Coordinador Municipal de Protección Civil de Guaymas, Gustavo Pérez, quien advirtió que ya se les notificó que la zona de la piscina quedará suspendida hasta que realicen las adecuaciones para evitar que ocurran más incidentes que pongan en riesgo la integridad de los usuarios, por lo que así evidenciaron a Los Jitos.

Aunado a que Pérez Reyes anunciara que esta semana harán una inspección de seguridad adicional en las instalaciones de ese edificio hotelero, para lo cual dijo que: “Se pedirá al hotel el programa interno de Protección Civil, el protocolo de emergencia y medidas adicionales que tienen ellos como personal capacitado, todo lo que debe contemplar un establecimiento que tiene una afluencia masiva de personas”.

Aclarando el funcionario que la suspensión de las funciones para las albercadas, y el inmueble en general, dependerá de los resultados emitidos en la revisión que se le realizará, ya que de entrada se les dará un plazo para corregir las fallas encontradas, o bien la cancelación de algún lugar de esa hostería, en caso de que no operen el equipo adecuado de seguridad, tales como extintores, y detectores de humo, entre otros. ¡Mínimo!

Ciertamente que les “salió barato” a los regenteadore$ del Jitos esa negligencia, después de que recientemente en Hermosillo sucediera algo parecido, en un balneario campestre abierto al público, pero en ese caso en un tubo más grande, que fuera colocado de manera improvisada, el cual succionó a una pequeña provocándole la muerte por asfixia, y es por lo que al propietario lo encarcelara, y no es para menos. ¡Glúp!

