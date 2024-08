“Truena” Ale Valencia contra Conade tras disminuir monto de beca mensual

A su vez la Comisión Nacional del Deporte, consideró que la sonorense es la deportista olímpica que más recursos recibe

Alejandra Valencia, quien consiguió la medalla de bronce en los Juegos de París por equipos en el Tiro con Arco femenil, se llevó una gran sorpresa cuando fue a firmar la documentación de su beca, la misma que rebajaron tras ganar la presea.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla. No pues muchas gracias”, expresó Alejandra Valenciaa través de la red social “X”.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica.

A su vez, en Instagram complementó su enojo contra la CONADE y apuntó que a pesar de que le bajen la beca, le tiene que seguir pagando a su equipo para seguir mejorando.

“Y aunque me bajen la beca debo seguir pagando a mi preparador físico y psicóloga para seguir mejorando… Y así como pues”, expresó.

Responde la Conande

La Comisión Nacional del Deporte (Conade) emitió su respuesta a la arquera Alejandra Valencia, después de que la doble medallista olímpica alzara la voz en las redes sociales, para quejarse por la reducción económica que vio reflejada en su beca tras disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde regresó con una presea de bronce.

La arquera mexicana es la atleta con más apoyos recibidos de toda la delegación nacional que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y lidera la lista de seleccionados en el primer lugar”, se lee en el comunicado.

Además, el organismo dio cifras de las cantidades que ha recibido Alejandra Valencia desde el año 2019 hasta la fecha, en conceptos de apoyo de becas, premios, estímulos e incluso los hospedajes cuando la doble medallista ha asistido a competencias internacionales.

“Desde el mes de enero del año 2019 y hasta julio de 2024 Alejandra Valencia recibió en apoyo de becas, premios y estímulos un total de 7 millones 901 mil 787 pesos. Respecto a los servicios por hospedaje, alimentación, equipamiento y servicios médicos otorgados en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), Alejandra Valencia Trujillo recibió 555 mil 497.34 pesos totales de abril de 2021 a julio de 2024”, añade el texto.

“La arquera percibe, desde el 1 de enero de 2019, hasta el 31 de julio de 2024, si se tuviera que promediar, un apoyo equivalente a 4 mil 147.76 pesos diarios por dedicarse a su actividad con apoyo del Gobierno de México”, detalla el comunicado.

Finalmente, la Conade explicó la cantidad de apoyo económico que se le otorgará a Alejandra Valencia después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde participó individualmente y por equipos, obteniendo la medalla de bronce en esta última prueba, junto a Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez.

De acuerdo con los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos París 2024 de la prueba Arco Recurvo Individual, y el Tercer Lugar en la prueba Arco Recurvo Equipo Femenil (prueba Compartida) el cual fue el mejor resultado conseguido, se hizo acreedora al monto de 36 mil pesos mensuales contemplados en las Reglas de Operación del año 2024”, sentencia el escrito.

