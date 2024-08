Estudiantes de Psicología de la Unison temen por su vida y piden expulsión de compañero violento

Ivanova de los Reyes

Estudiantes de Tercer Semestre de la Carrera de Psicología y docentes de la Universidad de Sonora, se manifestaron este viernes en el edificio de Rectoría, para exigir la intervención de las autoridades universitarias, y se tomen cartas en el asunto ante las amenazas recibidas por parte de un alumno con problemas psiquiátricos.

Los jóvenes quienes omitieron sus nombres por temor a represalias y vestían de negro, cubrían su cara con gorras, lentes oscuros y cubreboca, manifestaron sentir miedo, ya que dicho alumno les envía mensajes intimidades y ha amenazado con dañar su integridad física.

“Nos ha hecho múltiples amenazas por mensajes y en persona, ha llegado a comentar lo increíble que sería quemarnos en el salón, entonces, obviamente nosotros tenemos muchísimo miedo”, expresó una estudiante.

Señalaron que esta problemática inició hace dos semanas luego de que su compañero sufrió una crisis en clase y ha ido aumentando su comportamiento violento en el aula, por lo que han tenido que llevar sus clases en línea por temor a que esta persona en cualquier momento pueda sacar algún tipo de arma y agredirlos.

“Nos sentimos con miedo, con temor, nosotros no sabemos que va a pasar dentro del aula porque él se pone violento, no nos deja expresarnos, queremos opinar y le molesta nuestras opiniones. Lo unico que hacemos en clase es cuidar que movimientos va a hacer por miedo a que saque algún arma y atacarnos; no podemos tener clases tranquilos así, porque dentro del aula ha sacado encendedores y navajas”, comentó otra alumna.

Por lo que, están solicitando a las autoridades la expulsión de este estudiante, ya que por su condición psiquiátrica pone en peligro la integridad física no sólo de sus compañeros, sino de docentes y personal de la institución.

Incluso, resaltaron que los propios padres de este alumno han reconocido que éste no toma sus medicamentos para tratar o controlar su problema.

Al respecto, comentaron que las autoridades universitarias han argumentado que no pueden atender este problema por el tema de la inclusión y su derecho a la educación.

Por su parte, el docente Joel Espejel, director administrativo del campus Hermosillo, dijo que este viernes se reuniría el Consejo Departamental de Psicología y Comunicación (Psicom), a través de la Comisión de Honor y Justicia, para abordar el tema y buscar la solución al caso.

“Una posible solución es que el joven continúe con su tratamiento psiquiátrico y psicológico, y posteriormente, si así lo considera el órgano colegiado, aplicar una suspensión temporal, que sería la medida más extrema, mientras se le brinda el tratamiento adecuado. Si observamos que el joven progresa con su tratamiento, se le reincorporará a las clases por su derecho a la educación”, explicó.

Durante la manifestación, hubo presencia policiaca de diversas corporaciones al inyerior y exterior de la universidad, ante el temor de los jóvenes de que esta persona pudiera presentarse en el lugar.

