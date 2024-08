Sin medias tintas

¡Deja que desear el CIAD!

Oootra má$ de la Guevara

Una saludable del “Gober”

Se desvían con maquinitas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Deja que desear el CIAD…Los que acaban de dejar mucho que desear, en cuanto a las medias de seguridad con las que operan, son los del Centro de Alimentación y Desarrollo (CIAD), ubicado en el ejido La Victoria de Hermosillo, y cuya fantasmal titular es una tal Graciela Caire Juvera, como lo exhibe el derrame de ácido nítrico que se registrara el pasado miércoles, y que los pusiera en peligro. ¡De ese pelo!

Casi por nada es por lo que esa derramada provocara una gran movilización de los cuerpos de auxilio, como los del Departamento de Bomberos y Protección Civil, quienes procedieron a evacuar a 147 personas, entre trabajadores y estudiantes, debido a la nube tóxica que se formó, cuando ese elemento químico comenzó a evaporarse, después de que unos 500 mililitros tuvieron una reacción con otra sustancia. ¡Pácatelas!

Es por eso que se requirió de la presencia del Grupo Especial de Materiales Peligrosos de los “tragahumos”, quienes enfundados en trajes blindados ingresaron al laboratorio para contener el producto regado, sin que se reportaran heridos, a pesar del alto riesgo, por ser un líquido que puede causar síntomas graves, como edema pulmonar, dermatitis, y daño en los tejidos del sistema respiratorio, entre otros. ¡De ese vuelo!

Por lo que una vez que los rescatistas controlaron esa emergencia con sus equipos antirradiación, evitando así una contaminación, por el ácido nítrico ser muy corrosivo, y capaz de causar lesiones delicadas, es que lograron asegurar seis botellas conteniendo el mismo, que se colocaron en una bolsa herméticamente cerrada, eso varias horas después de que iniciara, que fue a eso de las 14:00 horas, o dos de la tarde. ¡Vóitelas!

Pero con todo y la gravedad de ese percance, lo que es Caire Juvera hasta ayer ni la cara había dado, ya que solamente a través de un escueto comunicado mandaron a decir que investigarían esa regazón, con el fin de prevenir futuros derrames, y asegurar la protección del personal y el estudiantado, cuando se supone que es algo que deberían tener instrumentado de antemano, en lugar de apenas estarlo proyectando. ¿Qué no?

Ante lo que se deduce que hoy en día así está la inseguridad en esa institución pública dedicada a las investigaciones, donde además realizan estudios, asesorías, consultorías y servicios en los campos agroalimentario, pesquero, industrial, comercial, económico y social, con lo que ahora sí que están haciendo valedero aquello de que ¡En casa de herrero, azadón de palo!, por esa dejadez que están mostrando. ¡Palos!

Al sólo así explicarse el que no cuenten con los más mínimos protocolos para el manejo de esos químicos que son riesgosos, y que se presume que deben de conocer, para no combinarlos erradamente, y con ello no enfrentar ese tipo de consecuencias, por teoría intuirse que son unos expertos en esa materia, no obstante, y que ya en la práctica se está demostrando todo lo contrario. ¡Ni más ni menos!

De ahí que consideren que así estuvo el tóxico tache para Graciela y compañía, por no prevenir lo más elemental, a la hora de utilizar los implementos con los que realizan sus labores, y que bien pudo haber pasado a mayores, a la par de que derivado de esa indolencia, habría que ver si cuentan con alguna aseguranza que proteja a quienes ahí trabajan, por haber quedado de manifiesto que están en un predicamento. ¿Será?

Ootra má$ de la Guevara…Y por si una inju$ticia y atropello le faltara a la por algo mal afamada, Ana Gabriela Guevara, la criticada titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), ahí tienen que ahora trascendió que le bajó la beca a la arquera sonorense, Alejandra Valencia, aun y cuando ganara el bronce en las recién terminadas Olimpiadas de París 2024, y es por eso que la polémica no se hiciera esperar.

Eso luego de que Valencia Trujillo, por medio de las redes sociales se preguntara qué sucede con ese apoyo económico que le asignaba la Conade, al escribir que: “Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias”, por lo que así está la enésima ventaneada para Guevara Cárdenas.

Razón por la cual es que Alejandra estaba a la espera de la respuesta de Ana Gabriela y los operadores de ese “quemado” organismo deportivo, por esa injusta determinación que en apariencia no tiene ninguna justificación, y mucho menos explicación, porque si eso le está pasando a los que lograron subir al podio, no quiere pensarse el de a cómo les va ir a los que no pudieron triunfar, o quedar en los tres primeros lugares.

Si se toma en cuenta que Valencia ya había sido medallista olímpica en Tokio 2020, por lo que en ese tiempo siguió becada, y es por lo que se desconoce lo ocurrido tras su segunda presea obtenida en Francia, con lo que se unió un selecto grupo de apenas 10 deportistas mexicanos que han repetido en ese medallero, junto a figuras como Paola Espinosa con 2; María Espinoza, que sumó 3; y Joaquín Capilla, que alcanzó 4. ¡Órale!

De tal forma que a raíz de ese inesperado cambio, pasando por alto que es una de la mejores diez arqueras del mundo, es por lo que en su cuenta de Instagram señalara, que aun y con esa reducción deberá seguir pagando a su preparador físico y psicóloga, con el objetivo de tener mejores resultados, y es por lo que cerrara su post con un: “Así cómo, pues”; mientras que Ana, ¡Bien gracias!, y cobrando un $ueldazo, aun y su fracaso. ¡Zaz!

Luego entonces con ese “bajón” becario cobran fuerzas las versiones que ya han aflorado, de que pudiera tratarse de una venganza de la Guevara, originaria de Nogales, dizque porque existe la propuesta de que al Gimnasio de Hermosillo al que le pusieron su nombre, se le cambie por el de la deportista hermosillense, precisamente por esa falta de apoyos para los atletas sonorenses, durante lo que ha sido su repudiada gestión.

Una saludable del “Gober”…La que significa una muy saludable noticia es la que ahora anunciara el gobernador, Alfonso Durazo, de que ya iniciaron los trabajos de rehabilitación del Hospital “Ignacio Chávez” del Isssteson, que opera en Hermosillo, con una inversión de $34 millones, para fortalecer la atención médica con mejoras en la infraestructura en siete departamentos, en beneficio de la derechohabiencia. ¿Cómo ven?

Para el caso es que Durazo Montaño detallara que se intervendrán las áreas de Imagenología, Urgencias, encamados, quirófanos, cocina, comedor y azotea, con el objetivo de brindar un servicio más digno y de primer nivel a los afiliados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), por lo que así estará esa mejoría, en ese centro hospitalario que ya tienen sus años.

No en balde es por lo que el Ejecutivo Estatal dijera que: “Tenemos un presupuesto de más de $30 millones de pesos para mejorar las instalaciones y ofrecer un óptimo servicio, en beneficio de las y los derechohabientes de este nosocomio”, por lo que dentro de las acciones ya trabajan en instalaciones eléctricas óptimas para el funcionamiento de tableros para gases medicinales, y sistemas detectores contra incendios.

Igualmente está contemplada la zona de los quirófanos de Pediatría, donde modernizarán el módulo de Rayos X; a la vez que renovarán el negatoscopio y la lámpara quirúrgica; mientras que, en el sector de los encamados y Medicina Externa, por el estilo también optimizarán los baños y las salidas del aire acondicionado, así como ventanas, plafones y pintura antibacterial. ¡Ese ese el plan!

Así estará esa “manita no de gato”, sino más bien “zarpazo de tigre”, que le estarán dando al “Ignacio Chávez”, para cumplir con uno de los compromisos más importantes que asumiera el “Gober”, como es el promover la salud universal, de ahí que en esta ocasión les está tocando a los agremiados del Isssteson, que son los empleados del Gobierno estatal y los sindicatos de los Ayuntamientos, principalmente. ¡Así el acierto!

Se desvían con maquinitas…Vaya que las que sí que están “gastando pólvora en infiernitos”, o en decomisar maquinitas de juegos de azar, de las llamadas “tragamonedas”, son las diferentes instancias de “Seguridad” Pública, como lo refleja el que ahora se ufanaran de que incautaron 34 en varios operativos de cateo realizados en Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado. ¡De ese tamaño!

O séase que a ese punto está la incongruencia de los de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), e incluida la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por ser obvio que hay problemáticas de inseguridad más urgentes, que esas relacionadas con ese tipo de simulacros de casinos hechizos que hay en algunas tiendas de abarrotes en las colonias.

Y para quien dude de lo anterior, es que mientras que esas corporaciones andan abocadas en dichas intrascendentes cateadas, lo que es en el mismo San Luis Río Colorado ahora mataron a cuatro en varios ataques armados, los cuales tuvieron lugar en un lapso menor a 24 horas, dejando también a igual número de lesionados, por encima de que en esa frontera ya opera el denominado Mando Único Policial. ¡Qué tal!

A tal grado ya está desatada la violencia en ese municipio fronterizo, que hacen saber que en una de esas ejecuciones un grupo de sicarios irrumpió en una vivienda, localizada en la avenida Juárez, entre calles 47 y 48, de la colonia 10 de Abril, y acabaron con la vida de tres personas, quienes no fueron identificadas; mientras que a dos más se les trasladó a recibir atención médica al hospital. ¡A ese nivel!

Pues en tanto eso pasa, por otro lado, andan deteniendo a los ludópatas de barrio, sin que eso tenga un mayor impacto, al margen de que en esos lugares también pudiera venderse droga, pero que no se compara con las matazones que siguen teniendo lugar en los municipios más violentos de Sonora, de ahí que también se esta la espera de resultados por parte del secretario de Seguridad Estatal, Víctor Hugo Enríquez García. ¡Mínimo!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X