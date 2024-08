Egresado de Unison estudiará posgrado en Europa

Redacción Entorno Informativo

Jesús Alfredo Enríquez Luna estudiará la Maestría en Logística y Gestión de la Cadena de Suministros en España, Letonia y Alemania

Estudiar la Maestría en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro en tres países, es un sueño, una meta que Jesús Alfredo Enríquez Luna visualizó luego de tener la oportunidad de una estancia académica en Francia.

Jesús Alfredo es egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora y fue con el apoyo del Programa Movilidad como cursó en Europa un semestre y consideró que esa experiencia no terminaría ahí.

“Mi formación en la Unison fue muy grata, tuve muchas oportunidades y cuando estaba en la carrera de Ingeniería Industrial me fui de intercambio a Francia; me emocionó mucho, el área de Movilidad me apoyó muchísimo en ese momento y, la verdad, me encaminó a lo que hoy me toca vivir”, comentó.

El exalumno de esta alma mater ahora se prepara para emprender un nuevo camino y estudiar en tres países de Europa, en universidades diferentes, la Maestría en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro con el apoyo de la Fundación Esposos Rodríguez y su Beca de Excelencia.

Emocionado, pues dice que aún no se la cree, aunque se encuentra prácticamente en los últimos preparativos de viaje, Jesús dijo que su Maestría tendrá una duración de dos años.

Explicó que el primer semestre lo cursará en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, en tanto que el segundo semestre sería en la Universidad Técnica de Riga, en Riga, Letonia; y el tercero y cuarto semestres los estudiará en la Universidad de Ciencias Aplicadas, en Alemania.

Mencionó que tuvo más opciones para elegir cuál programa de Maestría seguir y este esquema fue el que más le llamó la atención. “Esa me gustó bastante porque así voy a ir al este, al oeste y al centro de Europa”, comentó.

Jesús Alfredo añadió que en todos los lugares tendrá amplias oportunidades para aprender más de lo que quizá pueda esperar pues en Europa se tienen las mejores empresas para adquirir mayor experiencia laboral.

El egresado recomendó ampliamente y con mucho entusiasmo iniciar y concluir una carrera en la Universidad de Sonora, pues, además de los conocimientos, también se tienen una gran cantidad de oportunidades y, sobre todo mucho apoyo, para desarrollarse académicamente.

Comparte esto: Facebook

X