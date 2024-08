Llaman autoridades municipales a esterilizar mascotas

Redacción Entorno Informativo

El director del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, David Palafox, invitó a aprovechar el servicio gratuito de esterilización de mascotas a fin de evitar la sobrepoblación de perros y gatos sin hogar

Las ciudadanas y ciudadanos de Hermosillo cuentan permanentemente con el apoyo del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal para la esterilización gratuita de sus mascotas caninas y felinas, confirmó su director David Palafox.

“Solo tienen que llamar al teléfono del instituto 66 22 89 30 55, de las 8 a 3, o más fácil y práctico, durante las 24 horas pueden hacer sus citas a través de las redes sociales del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, tanto de Facebook como de Instagram”, abundó.

Durante todos los días de la semana se realizan esterilizaciones quirúrgicas por fuera de esta instancia, o bien en colonias de acuerdo con una agenda que se programa a solicitud de comités Creces y personas u organizaciones rescatistas de perros y gatos en desamparo, añadió.

Recordó que para quienes no pueden aprovechar estos servicios en el horario matutino, de las 8:30 a las 12:00 horas, hay disponibilidad en las tardes, de las 15:30 a las 18:30 horas.

Afirmó que los dueños de mascotas caninas y felinas pueden tener plena confianza en la calidad de las intervenciones, ya que las realizan médicos veterinarios zootecnistas profesionales con gran destreza en estos procedimientos producto de su amplia experiencia.

Para realizar las esterilizaciones se debe llevar a los animales limpios y con ayuno de ocho a 10 horas, tanto de alimento como de agua; las mascotas deben estar sanas y ser mayores a tres meses y no estar en periodo de lactancia, además, en el caso de las hembras que no estén embarazadas o lactando.

