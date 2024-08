Pato O’Ward arrancará 22° en Portland por una salida de pista en calificación

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

Pato O’Ward tendrá que remontar en la carrera en Portland de IndyCar tras un problema en la calificación de este sábado

El piloto Santino Ferrucci logró su primera pole position en la serie IndyCar al llevarse el primer lugar para la carrera de Portland, Oregon, de este fin de semana en donde el mexicano Pato O’Ward tendrá que remontar.

Patricio O’Ward, competidor del equipo McLaren, arrancará desde el puesto 22 luego de quedar eliminado en su grupo inicial cuando en su último intento ha tenido una pequeña salida de pista.

El regiomontano se ubicó en el puesto 12 de su grupo, lo que sería la posición 23 de la parrilla, pero la penalización por cambio de motor no aprobado sobre David Malukas le ha permitido adelantar al lugar 22.

Al hablar sobre la situación, O’Ward indicó que no entendía el funcionamiento de los neumáticos blandos.

“Con los neumáticos duros el coche no se sentía horrible. Fue difícil de manejar, pero no tenía ritmo. No había mucho más”, expresó O’Ward a la NBC.

“Es una pena. Pensé que teníamos opción de estar en la lucha por la pole”, dijo O’Ward quien estuvo dentro de los 10 más veloces en las prácticas previas.

El bicampeón de la serie y líder del campeonato, Alex Palou, arrancará tercero, aunque ha tenido un susto en la calificación al sufrir una salida de pista sin mayores consecuencias.

Christian Lundgaard se ubicó cuarto con Kyle Kirkwood en quinto y Graham Rahal cerrando los seis primeros.

La carrera en Portland es la última fecha de la temporada 2024 de IndyCar en circuito permanente antes de las tres últimas pruebas en óvalos en Milwaukee y Nashville.

