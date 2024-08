Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Preocupa retroceso democrático de México con Reforma Judicial

Mientras que la población mexicana está más interesada en lo que sucede en la Casa de los Famosos, que en la pérdida de garantías que tendrán con la Reforma al Poder Judicial, la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que quiere terminar con la destrucción de instituciones antes de despedirse, es motivo de preocupación internacional.

Naturalmente que al Jefe del Ejecutivo mexicano, los señalamientos internacionales ni le ocupan y mucho menos le preocupan, sobre todo cuando logró que se concediera la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y el mínimo contrapeso que pudieran tener en la Cámara de Senadores, lo consideran fácil de contrarrestar.

Curiosamente, mientras que el gobierno mexicano ha criticado y hasta ha intervenido en situaciones políticas de otros países, cuando se le señala la preocupación que existe ante los riesgos de la Reforma Judicial, se siente agredido y hasta llama injerencistas las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

De que existe una preocupación a nivel internacional sobre el destino del gobierno mexicano, es algo real y palpable, sin embargo, los mexicanos siguen con los ojos cerrados ante un futuro incierto, pero como al pueblo hay que darle pan y circo, ahí está La Casa de los Famosos y como dicen los memes “pensar que esa gente elegirá a futuros juzgadores”… agárrese y luego no se queje.

Antonio Astiazarán marca agenda con transporte para universitarios

Como siempre, el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, busca la manera de seguir marcando la pauta y ahora pondrá en marcha un programa de transporte gratuito para estudiantes universitario, mediante el uso de unidades eléctricas.

O sea, el beneficio es doble, ya que se beneficiará a los estudiantes con base a un estudio socioeconómico que se realizará, además se dejarán de emitir contaminantes a la atmósfera gracias al uso de los vehículos eléctricos y hasta donde sé, este programa es inédito en el país.

Por ello es que Astiazarán Gutiérrez se ha mantenido en el primer lugar a nivel nacional de los ediles mejor evaluados a lo largo de gran parte del año y por la misma razón es que los hermosillenses le ratificaron la confianza para continuar por tres años más al frente de Hermosillo y seguramente se avizoran mejores cosas para los hermosillenses.

Faltan señalamientos en puente deprimido inundado en San Pedro El Saucito

Tenía tiempo que no me daba la vuelta por rumbos de San Pedro El Saucito y este domingo acudimos a un centro de reunión por aquella zona, y grande fue la sorpresa al ver que el paso a desnivel estaba cerrado por acumulación de agua de lluvia de los últimos días.

Lo peor, es que tanto de ida como de vuelta no hay indicadores que señalen que el paso a desnivel está cerrado, por lo que muchos automovilistas que ignoraban las condiciones tenían que devolverse, lo que ocasionó aletargamiento en el tráfico.

Varios asistentes a la zona comentaron su molestia por la situación y criticaron la falta de drenaje adecuado para evitar los encharcamientos, además de la notoria falta de señalamientos.

A la hora que pasé, tanto de ida como al regreso, no me tocó ver ninguna unidad de Tránsito en el sitio, aunque ya se habían colocado señalamientos de ida, sin embargo, de regreso, no había ninguno, por suerte, hasta el momento de elaborar esta entrega no teníamos conocimiento de algún percance de tránsito en la zona.

