Implementarán este ciclo escolar programa Operación Sorpresa; AEPAF

Ivanova de los Reyes

En este ciclo escolar se implementará el programa “Operación Sorpresa”, antes “Operación Mochila”, a petición de los padres de familia para la detección de algún tipo de armas, drogas u artículos que estén en contra del reglamento, informó Cecilio Luna Salazar.

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), mencionó que en este programa se aplicará en todas las escuelas de Sonora, donde autoridades educativas y de seguridad pública acompañarán a los padres de familia quienes serán los responsables de la revisión de mochilas, para cuidar que todo se haga en apego al reglamento sin violentar los derechos de los estudiantes.

Recordó que este programa se aplicó únicamente al inicio del ciclo escolar anterior, debido a los cambios de ley de seguridad escolar y diversas situaciones a nivel nacional.

Luna Salazar destacó que las ventajas de este nuevo esquema es que los padres de familia tendrán la tranquilidad de que sus hijos estarán en un lugar seguro, y sobre todo, inhibir las malas prácticas por parte de los menores.

Asimismo, exhortó a los padres de familia a supervisar la mochila de sus hijos para asegurarse que no lleven algún objeto que vaya en contra del reglamento escolar o que ocasione daños a la salud.

“La supervisión es básica en el hogar. Si no supervisamos al menos la mochila de nuestros hijos se puede prestar para cualquier caso e infringir cualquier situación en los reglamentos que existen en las escuelas”, apuntó.

En otro tema, el titular de la AEPAF en la entidad, mencionó que no se presentaron incidentes mayores durante el arranque del nuevo ciclo escolar en educación básica, sólo el reporte de un plantel de Hermosillo que no pudo iniciar clases este lunes por problemas en fallas en la infraestructura sanitaria.

“Fueron más que todo, cuestiones de limpieza y caída de árboles, ya reportes por cuestiones sanitarias o del tema eléctrico se las hicieron llegar a la autoridad educativa y ellos se abocaron a solucionarlo”, dijo.

Agregó que no tenía conocimiento de que hubiera otras escuelas que no iniciaron clases, además de la primaria Nezahualcóyotl, debido a que no les pasaron el reporte, como el caso de las primarias Diego Rivera, Eduardo W. Villa y Estado de Oaxaca, donde acudirían este lunes para verificar las condiciones de los planteles y atender las problemáticas para arrancar las clases este martes.

