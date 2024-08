Jorge Ortiz de Pinedo denuncia que perdió vuelo en el AICM por restricciones con su tanque de oxígeno

El reconocido actor Jorge Ortiz de Pinedo ha denunciado que perdió un vuelo debido a la falta de criterio del personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El incidente ocurrió cuando se le impidió abordar una aeronave por no contar con la autorización necesaria para llevar su tanque de oxígeno a bordo. Desde hace varios años, el actor padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una condición que dificulta la respiración al reducir el flujo de aire.

Debido a su condición, Ortiz de Pinedo trasladó su residencia a Acapulco, un lugar cuya altitud favorece su salud. Sin embargo, durante sus ocasionales visitas a la Ciudad de México, el actor viaja acompañado de un tanque de oxígeno para evitar problemas respiratorios causados por la presión atmosférica de la capital.

La situación fue dada a conocer por el actor a través de un hilo en ‘X’ (antes Twitter), en el que detalló su experiencia. Ortiz de Pinedo, quien se encontraba en la ciudad para promocionar la obra No Te Vayas sin Decir Adiós, expresó su indignación ante el potencial riesgo a su salud que enfrentó durante este incidente.

“Empecé a redactar este mensaje en la Terminal del ADO, mientras esperaba mi camión… Y no estaba entonando la canción de Alex Lora, estaba esperando para abordar un autobús rumbo a Acapulco. ¿Por qué? Pues aunque resulta difícil de creer. Un grupo de empleados que contrató La Marina de México, que están encargados de los filtros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, me detuvo y no me permitió pasar a las salas de abordaje, alegando que mi concentrador de oxígeno no estaba autorizado para ser usado a bordo de un avión comercial, a pesar de que mi aparato tiene grabada una leyenda donde especifica claramente que está aprobado por la Asociación de Aeronáutica Civil, y de que la aerolínea ya me había autorizado para portarlo durante mi vuelo”, relató el actor.

Ortiz de Pinedo, visiblemente molesto, lamentó la falta de criterio y el riesgo que esta situación implicó para su salud, compartiendo su experiencia con sus seguidores en la plataforma.

