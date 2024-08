Karely Ruiz anuncia su embarazo y revela el género de su primer bebé

Karely Ruiz, reconocida creadora de contenido y modelo en OnlyFans, sorprendió a sus seguidores el pasado 24 de agosto de 2024 al anunciar que está esperando a su primer bebé. Poco después, compartió su entusiasmo por celebrar su fiesta de revelación de género.

El evento se llevó a cabo en “Las Nubes”, un exclusivo establecimiento para fiestas en Nuevo León. El lugar, un amplio jardín, fue decorado con motivos de maternidad, creando un ambiente perfecto para la celebración.

En sus redes sociales, Karely expresó su felicidad por esta nueva etapa: “El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”.

Según comentarios de sus amigas más cercanas, Karely estaba ansiosa por compartir la noticia con el mundo. Aunque se mantiene en secreto la identidad del padre, se sabe que él estuvo presente en la fiesta, aunque evitó aparecer en las fotografías.

Después de varias horas de celebración, Karely finalmente descubrió que está esperando una niña. El jardín de Las Nubes se tiñó de rosa cuando la noticia fue revelada, y la modelo no pudo contener su emoción, llegando a saltar y sentarse en el pasto. Más tarde, la influencer compartió en redes: “Es una niña. Gracias, Dios”.

Tras anunciar su embarazo, las redes sociales se inundaron de felicitaciones, a las cuales Karely respondió con cariño. Mensajes como “Felicidades, mi amor. Qué bella etapa la que vas a vivir y qué bonito vivir tu proceso”, “Por fin lo contaste, me encanta”, y “Serás la mejor mamá, te amo” llenaron sus publicaciones, mostrando el apoyo y amor de sus seguidores en esta nueva etapa de su vida.

