Sabine Moussier es la quinta eliminada de “La Casa de los Famosos México”

Después de 36 días de confinamiento, Sabine Moussier se convirtió en la quinta eliminada de “La Casa de los Famosos México,” al recibir menos votos que sus compañeros nominados, Gala Montes, Arath de la Torre, y Mario Bezares.

Con un emotivo mensaje, Moussier se despidió de sus compañeros: “Los amo, fue un honor cada día y minuto, se me parte el alma, pero también está que rebosa de emoción. No tienen idea de la tranquilidad que se siente estar aquí afuera, los cocolazos vienen muy duros, respétense, no luchen como pirañas.”

Portando un elegante vestido rojo, la reconocida villana de telenovelas también expresó su sentir al abandonar el programa: “Una flor no puede florecer en un pantano, voy con mis flores donde sí puedan florecer conmigo.”

La actriz aprovechó para agradecer al público por el apoyo que le brindaron durante su participación en el reality de Televisa, y confesó que la experiencia fue extremadamente desafiante: “Es un juego fuertísimo, en donde, si no eres fuerte, te desmoronas. Perdón por todo lo feo, la verdad de las cosas es que decía: ‘ya no puedo más’.”

Durante la noche de su eliminación, Moussier admitió que en varias ocasiones pensó en abandonar debido al intenso estrés dentro de la casa: “Pensaba ‘ya no tengo nada que hacer aquí, ya me quiero ir’, pero también quería demostrar que sí se puede, que hay bondad para cambiar las cosas.”

Finalmente, la actriz cerró su participación en el programa con un espíritu positivo, dejando claro que su tiempo en “La Casa de los Famosos México” fue una experiencia de aprendizaje y crecimiento personal.

