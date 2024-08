Sin medias tintas

De mal en peor Unison

Espaldarazo al “Gober”

¡Será un hecho el HBus!

Por Martín Romo (El Verdugo)

De mal en peor Unison…Y para que vean a qué grado ya ha llegado la falta de control de la rectora de la Unison -Universidad de Sonora-, María Rita Plancarte, que ahora hasta un estudiante problemático la puso en jaque, al punto de que el pasado viernes estudiantes y docentes del tercer semestre de la Carrera de Psicología tuvieron que manifestarse para denunciar el peligro en que están, y sin que haya actuado. ¡Palos!

Ya que, a la clásica, y cual ha sido la tónica de Plancarte Martínez, hasta ahora había ignorado la quejas que previamente afloraran contra el citado alumno violento y con un padecimiento psiquiátrico, quien constantemente los amenaza con agredirlos, y es por lo que ya temen por su vida, de ahí que llegaran al extremo de protestar ante Rectoría para exigir su expulsión, y de esa forma protegerse. ¡De ese pelo!

Tan ya los tiene atemorizados, que los jóvenes manifestantes omitieron sus nombres por temor a represalias, a la vez que vestían de negro, y se cubrían su cara con gorras, lentes oscuros y cubrebocas, por lo que de esa forma exhibieron su miedo, y no es para menos, ya que el denunciado les envía mensajes intimidantes, además que no los deja opinar en clase, porque todo le molesta, lo que se agrava cuando sufre crisis mentales.

Y para quien dude de lo anterior, es que durante la manifestación hubo hasta presencia policiaca de diversas corporaciones, al interior y exterior de la Unison, ante el posible riesgo de que el ventaneado pudiera presentarse en el lugar, ya que llevaron cartulinas en las que se leía: “Quiero salir vivo de mi salón”, “Por una educación sin violencia”, “Esudiar sin temer por tu vida”, y “Quiero estudiar sin sentir miedo”, entre otras.

Así estuvo la enésima evidenciada para María Rita, después de que los agraviados señalaran que: “Nos ha hecho múltiples amenazas por mensajes y en persona, ha llegado a comentar lo increíble que sería quemarnos en el salón, entonces, obviamente nosotros tenemos muchísimo miedo”, por lo que muchos han tenido que llevar sus clases en línea, por temor a que en cualquier momento pueda sacar algún tipo de arma y atacarlos.

De ahí que para más que la misma rebasada “primera autoridad” del Alma Mater, o Plancarte, lo que es el de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Gustavo Salas, ya intervino en torno a esa problemática, al remitirle a esa institución algunas medidas de protección para los integrantes de la comunidad universitaria, antes de que pudiera registrarse alguna tragedia, por como a ella “le circula muy lenta la sangre”. ¡Tómala!

Porque de entrada se “lavaron las manos”, al escudarse en lo de la inclusión y el derecho a la educación del acusado, pero pasando por alto que no debe ser a costa de poner a peligrar a sus compañeros, y más cuando ya está diagnosticado de que no se encuentra bien de sus cabales, pero ante esa balconeada la Defensoría de Derechos del Estudiante de la Unison determinó que el joven reciba clases virtuales y no acuda al campus.

Eso en lo que el mismo fin de semana, según esto se iba a reunirse el Consejo Departamental de Psicología y Comunicación (Psicom), vía la Comisión de Honor y Justicia, para abordar el tema y buscarle una solución a ese problemón, y que es algo que deberán hacer doña María y sus malas compañías, porque una vez que se destapara, ahora cualquier cosa que suceda respecto a esa indolencia, caerá bajo su responsabilidad. ¡Ups!

Espaldarazo al “Gober”…Ahora sí que al margen de las obras que viniera a inaugurar el pasado sábado en Guaymas el “Prejidente”, Manuel López Obrador, en compañía de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo más resaltable es el “espaldarazo” que le diera está última al gobernador, Alfonso Durazo, al adelantar que al iniciar su gestión le dará continuidad a los grandes proyectos en marcha. ¡Órale!

Al Sheinbaum Pardo manejar que seguirá la transformación del Estado, en base a un trabajo en equipo que hará con Durazo, por lo que a ese nivel le ratificó el compromiso de mantener la misma línea de apoyo, para garantizar la conclusión de las proyecciones relacionadas con el Plan Sonora de Energías Sustentable, por lo que así “cortó orejas y rabo”, en la gira 29 de López Obrador, quien anunció que todavía habrá otra, o la 30.

Aunque como para que quedara más claro es que dijera: “Todo eso va a ser aquí con el Gobernador, a quien tanto queremos, Alfonso Durazo es un gran Gobernador, compañero de primera y vamos a seguir trabajando para el pueblo de Sonora”, al remarcar que es la segunda vez que acude a la Entidad en el proceso de transición, pero que igualmente lo hizo en otras ocasiones en campaña. ¡Así el acercamiento!

Y AMLO también avaló Durazo Montaño, al apuntar que: “Vamos a seguir adelante, mi hermano Alfonso dice que son 29 veces, todavía voy a venir otra vez aquí cerca, pertenece a Guaymas, voy a venir porque necesitamos entregar el Distrito de Riego y el Acueducto a los Pueblos Yaquis, voy a venir al Plan de Justicia, también en compañía de la presidenta Claudia, siempre con buenas noticias como lo ha expresado Alfonso”.

O séase que sí estuvieron los “cebollazos” para el Mandatario Estatal, alrededor de la inauguración que se hiciera de las siete obras de la Administración Portuaria Nacional en Guaymas (Asipona), con una inversión histórica, entre ellas la carretera desde ese puerto hasta Chihuahua, así como la construcción del Muelle de Usos Múltiples, Almacén de minerales, y la modernización del circuito ferroviario. ¿Cómo ven?

Completan esa lista el patio de la Marina Turística de Guaymas, además de la rehabilitación de la avenida Aquiles Serdán, y la modernización de la Plaza Tres Presidentes, y es por eso que fuera un recorrido en el que imperara un ambiente de fiesta y buen ánimo. ¡De ese tamaño!

¡Será un hecho el HBus!…Quien sí que está haciendo valedero aquello de que ¡Lo prometido es deuda! Es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, y para prueba está el que ya lanzara la convocatoria para los estudiantes, de entre los 17 y 29 años, que podrían ser los usuarios de HBus, que será el primer transporte eléctrico universitario y gratuito que prestará servicio en enero de 2025. ¡De ese vuelo!

En esos términos está ese novedoso proyecto con el que beneficiarán de mil a mil 500 estudiantes por semestre, y con el cual Astiazarán Gutiérrez cumplirá uno de sus compromisos de campaña, y es por lo que destacara que con ello se da un primer paso, al escuchar a los jóvenes hermosillenses, a ser empáticos con sus causas y sus preocupaciones para salir adelante, al facilitarles un traslado seguro de su casa a la escuela.

Al sostener que: “En el Gobierno Municipal siempre hemos creído que debe haber una prioridad que son los jóvenes, y también por supuesto apostarle, como lo hemos venido haciendo, a la educación”, por lo que ahora ya sólo será cuestión de que del 2 de agosto, al 4 de octubre, se registren por medio de una plataforma que se encuentra en la página www.hermosillo.gob.mx, para definir las rutas y unidades que se van a requerir.

Casi por nada es que la joven, Ilian Arleth Moreno, agradeciera ese apoyo, al resaltar que: “Considero que este gesto va más allá que una simple mejora en la movilidad, es un sello de confianza en nuestra capacidad para construir un futuro mejor, facilitando el acceso a una herramienta tan esencial como la educación, que a veces resulta limitada para algunos, así como yo que tardo alrededor de dos horas en transportarme”.

Para el caso manejan que será un modelo de lo más moderno, ya que lo van a controlar, monitorear y administrar mediante un sistema virtual, en donde se van a combinar una serie de bases de datos, así como herramientas inteligentes, que permitirán el acceso y localización en tiempo real del transporte de cada usuario, pero además van a poder hacer reportes de incidencia. ¡Ni más ni menos!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X