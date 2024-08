Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Fatal accidente pone en evidencia “huachicoleo” de gas doméstico

Luego de que un hombre murió cuando “ordeñaba” un cilindro de gas en su domicilio en el ejido La Victoria, se puso en evidencia una práctica muy conocida por los residentes de esa localidad, ya que muchos de los residentes laboraban en gaseras del sector y es común que realicen esa actividad, de ahí que a muchos los cilindros nos llegan incompletos.

Y esto no crea que las autoridades lo desconocen, sin embargo, hacen como que lo ignoran y miran a otro lado, hasta que ocurre este tipo de tragedias, que en esta ocasión lamentablemente cobraron la vida de una persona.

Entonces sí, policías municipales, estatales y hasta personal de Protección Civil llegaron al lugar para revisar las condiciones en que ocurrieron los hechos, mientras que efectivos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, aseguraron los cilindros que había en el patio del domicilio en donde residía el occiso.

Los elementos de Bomberos que acudieron ante el reporte de la explosión encontraron dos cilindros con fuga que tenía almacenados el hombre en el sitio, además, en el interior del patio estaba el carro de la empresa en la que trabajaba cargado con cilindros, vacíos y abastecidos, por lo que el riesgo era enorme.

Y en ese polvorín se encuentran muchos de los vecinos de ese sector porque el fallecido, no es el único que incurre en este tipo de prácticas de “ordeñar” los cilindros de gas de las empresas para las que laboran y entregar a los consumidores los tambos incompletos.

Lamentablemente el usuario no tiene la manera de corroborar que los cilindros que adquieren contengan los kilos correspondientes y estamos en un estado de indefensión en este y otros productos y servicios.

Vuelcan agentes de la Guardia Nacional y cubren auto para ocultarlo de “mirones”

Pues no lo va usted a creer, pero la tarde de este lunes, integrantes de la Guardia Nacional sufrieron un volcamiento en la carretera Guaymas-Hermosillo, y al acudir elementos de Bomberos a atender el siniestro, pues no encontraban la unidad, porque “los angelitos” cubrieron el vehículo con una lona para que los transeúntes no observaran el siniestro.

Esa es la mentalidad que tienen las autoridades encargadas de la seguridad, si no lo ves no ocurrió, como si en esta época en la que todos traen un teléfono con cámara y video fuera fácil de ocultar los hechos.

Finalmente, los elementos de auxilio brindaron atención a los dos integrantes de la Guardia Nacional lesionados y como se trata de una carretera federal, quedó a cargo del siniestro la misma corporación, que tendrá realizará la indagatoria para ver cómo ocurrieron los hechos y aplicará las sanciones correspondientes, en pocas palabras, juez y parte.

Cabe señalar que compañeros que acudieron al lugar a dar cobertura del siniestro fueron interceptados por los guardias nacionales, quienes pretendieron impedir su labor, pese a estar en una vía libre como es un espacio abierto en la carretera federal ¿cómo la ve? Así se empieza en los gobiernos totalitarios.

Tienen menores de nivel básico exitoso regreso a clases en Sonora

A diferencia de ciclos anteriores habrá que abonarle al joven Froylán Gámez Gamboa, que se logró un regreso a clases tranquilo, con daños mínimos en planteles escolares y, sobre todo, con una gran cobertura en la entrega de uniformes escolares, por lo que para nada se extrañó a Aarón Grageda que no pudo con el paquete.

A Gámez Gamboa hay que reconocerle que desde semanas antes del inicio del ciclo escolar estuvo recorriendo planteles, dialogó con padres y madres de familia, así como con docentes para lograr buenos resultados.

Claro que hubo planteles, como los tres ubicados en el bulevar Luis Encinas y De las Américas, a uno de los cuales asisten mis nietos, que por fallas en la subestación eléctrica no pudieron iniciar el ciclo, pero fueron mínimos ante el número de escuelas en la entidad… Enhorabuena.

