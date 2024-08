López Obrador pausó relación con embajadores de EE.UU. y Canadá por críticas a la reforma judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió poner en “pausa” la relación con los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar, y de Canadá, Graeme C. Clark, tras las críticas que ambos diplomáticos emitieron sobre la reciente reforma al Poder Judicial en México. López Obrador subrayó que esta medida se mantendría hasta que los embajadores rectificaran sus comentarios y respetaran la soberanía del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador aclaró que, aunque la relación bilateral con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sigue vigente, no tolerará ninguna injerencia que viole la soberanía de México mientras él esté en la presidencia. “¿Cómo le vamos a permitir al embajador (Ken Salazar), con todo respeto, que opine que está mal lo que estamos haciendo?”, expresó el mandatario.

El presidente mencionó que la “pausa” en las relaciones con los embajadores no implica un rompimiento, sino un tiempo de reflexión. “Es buena, pero está en pausa desde que declaró eso”, explicó López Obrador, refiriéndose a los comentarios críticos de Salazar. También señaló que el Departamento de Estado estadounidense y el gobierno canadiense parecieron coordinar sus posturas, lo cual calificó como “de pena ajena”.

Esta no es la primera vez que López Obrador recurre a una “pausa” diplomática. En febrero de 2022, hizo lo mismo con España, debido a la falta de respuesta a su solicitud de disculpas públicas por los crímenes cometidos durante la Conquista y por desacuerdos con empresas españolas que operan en México.

López Obrador enfatizó que su postura no es personal, sino un acto de defensa de la investidura presidencial y la Constitución mexicana. “Mientras yo esté aquí, no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía”, sentenció, añadiendo que, aunque su mandato está por concluir, no permitirá injerencias extranjeras en los asuntos internos del país durante su tiempo restante en la presidencia.

