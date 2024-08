Regresan a clases más de 550 mil menores de nivel básico en Sonora

De acuerdo con autoridades educativas hubo escasos planteles en los que se registraron problemas y no hubo clases

Ivanova de los Reyes

Más de 550 mil alumnos de tres mil 115 escuelas de educación básica de Sonora regresaron a clases este lunes, en el inicio del ciclo escolar 2024-2025.

Desde temprano, los menores llegaron con mochila al hombro acompañados de sus padres para su primer día de clases, quienes se mostraron emocionados por regresar a la escuela, no así en algunos planteles de Hermosillo, como la primaria Estado de Oaxaca, ubicada en bulevar Luis Encinas y De las Américas, donde no tuvieron clases por no contar con energía eléctrica y se afectó a los otros dos planteles conjuntos Eduardo W. Villa y Diego Rivera.

En este inicio de clases en nivel básico, también se contó con vigilancia por parte de elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal por las áreas escolares, para dirigir el tráfico, agilizar el descenso de alumnos de vehículos y el cruce de vialidades en zona escolar a fin de evitar accidentes, y contribuir a un regreso a clases seguro y ordenado.

Previo al inicio del ciclo escolar, autoridades educativas en coordinación con docentes y directivos de los SNTE 54 y 28, de seguridad pública y padres de familia, realizaron mesas de trabajo para coordinar esfuerzos para un regreso a clases seguro.

Asimismo, se llevaron a cabo acciones de limpieza en los planteles educativos, además de verificar las condiciones de la infraestructura por las recientes lluvias, así como los equipos de aire acondicionado a fin de garantizar un inicio de clases sin contratiempos.

Planteles sin clases

Al menos cinco escuelas de Sonora, dos de ellas de Hermosillo, no pudieron iniciar sus clases este lunes en el arranque del ciclo escolar 2024-2025, por robo de cableado eléctrico y fallas en el servicio de drenaje, reveló el titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa.

El Secretario de Educación y Cultura, dijo que fueron tres escuelas del municipio de Cajeme y dos de Hermosillo, donde se registraron daños por vandalismo el pasado fin de semana

“Son tres escuelas de Cajeme que sufrieron vandalismo este fin de semana y ya se están atendiendo, además de dos reportes en Hermosillo que también estamos resolviendo”, aseguró Gámez Gamboa.

En el caso de Hermosillo, precisó que se trató de la escuela primaria Nezahualcóyotl donde se registró un colapso en el drenaje exterior que ya se atendió y la primaria Estado de Oaxaca que faltaba una pieza para el tema eléctrico, que están siendo atendido para que este martes puedan iniciar sus clases con normalidad los 600 alumnos afectados.

“Afortunadamente son los únicos casos que recibimos desde las seis de la mañana que estamos en la Secretaría. Desde ayer estuvimos atendiendo estas problemáticas para que este martes puedan iniciar sus clases de manera normal”, mencionó.

Respecto a la primaria de la localidad de Nacozari de García que en días pasados le cayó un rayo, mencionó que se atendió la subestación eléctrica y el pasado sábado concluyó la sustitución de 13 equipos de aire acondicionado que fueron afectados, para un inicio de clases normal este lunes.

El funcionario estatal, calificó como exitoso este inicio de ciclo escolar 2024-2025, con más del 86 por ciento de asistencia durante este primer día de clases en el estado.

