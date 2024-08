Sin medias tintas

Le dan pa´tras a “pluris”

Un éxito regreso a clases

Hay un nuevo Secretario

Que retrasan obras viales

Por Martín Romo (El Verdugo)

Le dan pa´tras a “pluris”…A las que les dieron “palo” es a las designaciones de las diputaciones plurinominales, o por “dedazo”, que había aprobado el titular del Instituto Estatal Electoral (IEE), Nery Ruiz, luego de la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), al aplicar correctamente el criterio de equidad de género. ¡De ese pelo!

Por esa razón es que a Ruiz Arvizu y compañía les dijeran pa´tras los filders, con la lista de 12 legisladores “pluris” que “palomearon el pasado 12 de junio del presente 2024, luego de que los partidos políticos propusieran a 9 hombres y sólo una mujer en las primeras posiciones, con lo que no se garantizaba que el Congreso del Estado quedara integrado por 17 varones y 16 féminas en la próxima legislatura. ¡Tómala!

Toda vez que dichos nombramientos fueran impugnados ante los tribunales electorales, incluso hasta por cinco ciudadanos, y es por lo que el 22 de agosto en curso el “San Trife” le ordenara al IEE el hacer los ajustes necesarios en tres de esas curules locales, para que primero se las otorgara a mujeres de los institutos políticos que obtuvieron menor votación, como son el PRD, Partido Sonorense y Nueva Alianza Sonora.

Es por lo que a Nery no le quedara “díotra”, más que el domingo anterior cambiar la nominación de Alejandra López Noriega por José Carlos Serrato Castell, ambos del PAN; así como el dejar sin efecto la de César Adalberto Salazar López, para entregársela a Karina Martínez Quintero, del Partido Nueva Alianza Sonora; y designar a Camila Soto Morales del Partido Sonorense, en lugar de Raúl González de la Vega. ¡Así el bajón!

Y en cuanto al “hueso” de ese tipo que le habían dado a Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, del Partido del Trabajo (PT), se acordó que lo ocupara, Pánfilo López Pérez, al haber estado registrado como suplente en la fórmula postulada en el número uno de ese partidito, toda vez que el propietario, René Edmundo García Rojo, obtuvo el triunfo por el principio de mayoría relativa en el Distrito 12, con cabecera en Hermosillo. ¡Ups!

Con todo y que Ruiz tratara de disfrazarla, para “componerla en el aire”, al aclarar que con esas modificaciones aprobadas únicamente cambió el género de cuatro designaciones, pero no la cantidad de las adjudicadas a cada Partido ni el número de mujeres y hombres que conformarán la venidera Cámara de Diputados, que ya entrará en funciones el septiembre de enfrente. ¡Ajá!

En lo que es un fallo que todo hace indicar que ya se quedará así, como lo exhibe que el cabecilla del Partido Sonorense (PS), Ali Camacho Villegas, ya adelantara que no impugnarán ese resolutivo, y que por el contrario lo aceptarán, al margen de que les tumbaran al verdadero operador de esa organización polaca de nueva creación, cual es el caso de González de la Vega, al que sustituyeran por Camila Soto. ¡Vóitelas!

O séase que así les “cambiaron la pichada”, en torno a esos aparentes agandalles, y que fueran avalados y solapados por Ruiz Arvizu, y con lo igual quedó fuera López Noriega, que ya iba por su segunda reelección, por lo que así ya le había “agarrado sabor a vivir a co$tilla$” del presupuesto legislativo. ¡Mínimo!

Un éxito regreso a clases…El que vaya que pasó la prueba es el inicio del ciclo escolar 2024-2025, que ayer fuera encabezado por el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, con un evento que tuviera lugar en la escuela primaria “Hermanos Flores Magón” de Hermosillo, y es que contrario al pasado reciente, ahora fueron mínimos los contratiempos que hubo, a partir de que se hiciera la tarea de organización, de ahí el éxito.

Si se parte de que no es el “enchílenme otra gorda”, el tener “al cien” alrededor de 3 mil 115 escuelas públicas, para el regreso de cerca de 500 mil estudiantes de Educación Básica, que comprende Preescolar, Primaria y Secundaria, y con más de 26 mil trabajadores en esa materia, y que también incluye a las privadas, por lo que de ese tamaño es el acierto que se lograra, y es por lo que a Durazo se le viera de muy buen ánimo.

No en balde es por lo que el “Gober” resaltara la importancia de ese sector educativo, como un eje central de su administración estatal, por lo que dijo que: “Reitero, para mí la educación es uno de los temas fundamentales. Ahí está destinada la mayor parte del presupuesto del Gobierno del Estado, porque no hay posibilidad de generar bienestar si antes no generamos una educación adecuada y de calidad”. ¡Qué tal!

Tan es así que ya con la aviada el Mandatario se comprometió a que, a partir del próximo año, cada alumno de Primaria contará con paquetes de útiles escolares gratuitos, como los que en pleno “San Lunes” repartiera, en el marco de ese acto de arranque; además de que en esta ocasión igualmente se hiciera la diferencia con la entrega a tiempo de los uniformes escolares, de ahí que en el primer día de clases ya fueron estrenando.

Casi por nada es que, en representación de los alumnos, Noa Salvador agradeció los apoyos como becas y esas vestimentas, diciendo que: “Hoy portamos con orgullo y agradecimiento este uniforme que el gobierno de Sonora nos entrega gratuitamente. Traerlo puesto es un gran compromiso, porque nos identifica como alumnos y nos invita a ser mejores en nuestra escuela, en nuestra comunidad y con nuestros compañeros”.

Hay un nuevo Secretario…Ahora sí que hay un caso con el que consideran que podría estrenarse el nuevo secretario del Trabajo, David Soto Aday, quien dan cuenta que asumió el cargo ante la repentina salida de Francisco Vázquez Valencia, quien trascendió que renunció para sumarse al equipo de Omar García Harfuch, el próximo encargado de la Secretaría de Seguridad a nivel federal. ¿Será?

Y se trata del “accidente” que sufriera, Alejandra Lizeth, de 32 años de edad, y empleada del supermercado Ley Express, ubicado en bulevar Progreso, y calle Sierra de las Huertas, en la colonia Solidaridad, al Norte de Hermosillo, a la que una máquina amasadora le amputó casi el total de su antebrazo, luego de que quedara atrapada, por saberse que son tiendas que no les ofrecen mucha seguridad a sus trabajadores. ¡Eso dicen!

Al ser un lamentable hecho registrado el pasado viernes, a eso de las 16:30 horas de la tarde, y al que como primeros respondientes acudieron elementos de Bomberos, quienes procedieron a desarmar la máquina para poder liberar a la afectada, que enfrentó la pérdida de la extremidad izquierda, prácticamente desde el codo, sin que sus compañeros de trabajo pudieran explicarse el cómo ocurrió ese percance. ¡De ese tamaño!

De ahí que al lugar también llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, que le colocaron un torniquete en el brazo, para evitar la pérdida masiva de sangre, o que se desangrara, y tras liberarla la trasladaron de inmediato al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención médica, y que es la primera instancia que abogaría para que le respeten sus derechos laborales, y una casi segura incapacidad parcial de por vida.

Aun así, y de no llegarse a un acuerdo de indemnización por medio del IMSS, es cuando ya le tocaría intervenir a Soto Aday, que hace dos semanas había tomado posesión como Subsecretario de Empleo y Productividad en la misma secretaría del Trabajo, ante lo que quiere pensarse que le sabe a esa clase de litigadas, en caso de ser necesarias. ¡Así el dato!

Que retrasan obras viales…Al que le ha seguido “lloviendo”, y no es para menos, es al la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Godofredo Gardner Anaya, por lo lentas que han estado las obras de rehabilitación de vialidades en el Centro Cívico y Comercial de Hermosillo, lo que ha generado un caos vehicular, sobre todo en las llamadas “horas pico”, o de mayor transito. ¡Pácatelas!

Es por eso que sonara muy poco creíble el que Gardner Anaya dijera que: “Estamos reforzando los trabajos debido al regreso a clases y los festejos del próximo mes -patrio-. Vamos a acelerar las obras para generar condiciones, al menos básicas, que permitan el traslado de personas y vehículos”, cuando es algo que debieron haber hecho antes, porque por ejemplo las actividades escolares ya iniciaron ayer. ¡Así el atraso!

Lo que explica el porque las quejas ciudadanas han ido en aumento, y no es para menos, por como varios céntricos sectores están cerrados, o bloqueados desde hace rato, y nomás no se ve para cuando vayan a terminar de modernizar sus calles, aun y cuando dijera que durante la presente semana se vería un aumento en la cantidad de trabajadores que le estarán chambeando, lo que por algo está de dudarse. ¡Ni más ni menos!

Sin embargo, una cosa parecida es la que ha venido diciendo Godofredo, pero sus dichos han contrastado con esa retrasada cruda realidad, por como han colapsado la circulación en esas céntricas áreas, y lo que es en los alrededores de los palacios de gobierno, y todo por abrir varias rúas a la vez, en lugar de trabajar de manera sectorizada, para ir laborando y terminando por partes, al estilo de Jack “El Destripador”. ¿Qué no?

Eso al margen de que el funcionario reconociera que hay procesos más lentos, como la construcción de banquetas y señalización, pero que aun así están priorizando las cintas asfálticas, y el tendido de concreto hidráulico, pero lo cierto es que no se ven visos de que vayan a concluir de acuerdo a lo programado, a pesar de que proyectan terminar para finales de año, lo que sí que “está en chino” a como van. ¡Palos!

Correo electrónico: [email protected]

