Claudia Sheinbaum Sugirió al Grupo Parlamentario de Morena No Apresurar la Reforma Judicial

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, recomendó al Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no acelerar la aprobación de la reforma en materia del Poder Judicial el próximo 1 de septiembre de 2024. Ricardo Monreal Ávila, quien será el coordinador de la bancada, informó sobre esta propuesta.

Durante una conferencia de prensa realizada el martes 27 de agosto de 2024, Monreal explicó que Sheinbaum Pardo sugirió a su grupo parlamentario ser cuidadosos con el proceso legislativo y evitar precipitarse con la discusión de la reforma al inicio del nuevo periodo legislativo.

“Respecto del procedimiento, lo que la presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario es que sea cuidadoso con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que me parece correcta. Entonces, a pesar de que puede darse una segunda sesión el 1 de septiembre, no quiere decir que ese día se vaya a aprobar la reforma al Poder Judicial”, expresó Monreal.

El legislador también recordó que, el pasado viernes 24 de agosto, había declarado que la intención de su grupo era iniciar el debate sobre la reforma el mismo 1 de septiembre, después de la sesión del Congreso General que abrirá el periodo de sesiones ordinarias en la Cámara Baja. Sin embargo, aclaró:

“Quiere decir que ese día en una sesión distinta puede iniciar todo el proceso legislativo y vamos a dar los plazos de la publicidad, la deliberación, la discusión en lo general, la discusión en lo particular, para hacer amplio debate, que sepan todos los mexicanos de lo que estamos aprobando. Esa es la sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Asimismo, mencionó que existe la posibilidad de que la discusión del dictamen comience hasta el martes 3 de septiembre de 2024, lo que permitiría un mayor análisis y debate en el Congreso.