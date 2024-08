Majo Aguilar Confirma Distanciamiento en la Familia Aguilar y Descarta Conflictos

La cantante Majo Aguilar, reconocida figura de la música regional mexicana, sorprendió al revelar que actualmente existe un distanciamiento entre los miembros de la famosa familia Aguilar. Esta declaración provocó una serie de especulaciones sobre las posibles razones de la separación, con algunos sugiriendo una supuesta rivalidad con su prima, Ángela Aguilar, mientras que otros creen que la reciente boda de Ángela con Christian Nodal podría haber generado tensiones.

En una reciente entrevista, Majo Aguilar aclaró que no asistió a la boda de Ángela y Nodal, no por falta de interés, sino porque no fue invitada. A pesar de esta situación, aseguró que no existe conflicto entre ellas, sino que la familia Aguilar se ha distanciado debido al intenso ritmo de trabajo de cada miembro.

La estación de radio ‘La Mejor’ compartió un extracto de esta conversación en TikTok, donde Majo, intérprete de “No voy a llorar”, explicó que la distancia familiar no se debe a diferencias personales. “Si lo digo porque es la realidad, por las carreras, por lo que tú quieras, quizá últimamente con todos en general, no solo con ella (Ángela), nos hemos distanciado un poquito”, comentó la cantante.

Majo subrayó que este distanciamiento no es “de corazón, sino distancia presencial”, y destacó que sigue habiendo “todo el amor y todo el cariño del mundo”. Además, recordó con afecto los momentos de la infancia compartidos con su prima Ángela, asegurando que son “puros recuerdos muy bellos”.

Finalmente, Majo Aguilar dejó claro que, a pesar de los rumores, no hay animosidad entre ella y Ángela. Ambas han crecido en un entorno familiar que valora profundamente la música y la cultura mexicana, lo que las ha impulsado a seguir exitosas carreras en este género.