Entrega premio nacional de poesía Alonso Vidal; El presidente municipal, Antonio Astiazarán

Luis Flores Romero, originario de la Ciudad de México fue el ganador de este año, a quien Toño Astiazarán agradeció su participación, mediante una reunión virtual

Redacción Entorno Informativo

El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, entregó el XXII Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal a Luis Flores Romero, quien ganó en la convocatoria hecha por el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) con la obra literaria “Sobrevuelo”.

“Con este tipo de iniciativas que ya son 22 años que se ha venido desarrollando, por un lado visibilizamos a un poeta como Alonso Vidal, que nos llena de orgullo en nuestra ciudad y que permite que su obra literaria trascienda generaciones y las fronteras de nuestra ciudad del Estado y del País, y por otro lado, siendo un concurso abierto permite que talentos como el tuyo Luis que puedan ser visibles y reconocidos”, expresó.

Por medio de una reunión virtual Astiazarán Gutiérrez agradeció al poeta originario de la Ciudad de México que se haya interesado en participar en este premio y dijo que lo esperan en Hermosillo el año próximo para la publicación del libro.

“Quizás no fue una decisión fácil, pero finalmente tu talento se impuso para lograr este reconocimiento y quiero también reiterar la invitación para que quienes nos lean o se enteren a través de este zoom y de las publicaciones que estaremos haciendo, tanto en las redes sociales del IMCA como del Ayuntamiento, para que participen en la nueva convocatoria que ya está abierta”, comentó.

El poeta dijo estar muy feliz de haber recibido el premio en esta ocasión, debido a que ya había participado dos o tres veces en convocatorias de otros años.

“Veo que Alonso Vidal también fue un difusor de la poesía en Sonora, me parece que más allá de la actividad poética somos colegas en este interés de difundir la poesía y no me queda más que agradecerles por cómo han mantenido y ha crecido también el premio”, manifestó.

Marianna González Gastélum, directora del IMCA, agradeció el interés del Presidente Municipal hacia actividades encaminadas a la promoción y la creación literaria en el municipio, pero sobre todo el impulso a este tipo de plataformas que ayudan a catapultar importantes talentos, así como poner a Hermosillo en alto con un premio que es de los pocos que promueve un Ayuntamiento que es de corte nacional.

“Este concurso tiene como objetivo la producción y creo que es importante que los Ayuntamientos impulsemos la producción poética que se realiza en México, asimismo que los ciudadanos podamos tener productos de calidad para poder leer, para poder consumir”, explicó González Gastélum.

El ganador se hizo acreedor a un estímulo económico que este año aumentó de 50 mil a 70 mil pesos y a la publicación de la obra.

La convocatoria para el siguiente Premio Alonso Vidal ya se encuentra abierta y publicada con las bases de la misma en las redes sociales de IMCA, del Gobierno de Hermosillo y en su página web.

