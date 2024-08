Pepe Aguilar responde con humor a los comentarios de su yerno Christian Nodal: “No me conoce todavía”

Pepe Aguilar rompió su silencio acerca de la opinión que Christian Nodal, su nuevo yerno, tiene sobre él. Aunque el intérprete de música regional mexicana lo calificó como un “buen muchacho”, Aguilar aprovechó para lanzar una advertencia sutil.

Durante una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando en Colombia, Aguilar, quien se encuentra en ese país debido a un concierto que realizará en octubre junto a la dinastía Aguilar, respondió con humor y sinceridad a los comentarios de Nodal. Cuando le mencionaron que su yerno había dicho que él “no es un ogro”, Aguilar dio una respuesta que sorprendió a muchos.

En una conversación previa con el youtuber Molusco, Christian Nodal había mencionado que “todo mundo lo tiene como un monstruo”, pero que, en realidad, Pepe Aguilar ha sido “súper bueno” y “muy empático” con él. El joven cantante aseguró que, a pesar de la figura imponente y seria de Aguilar, nunca lo había percibido como alguien intimidante. Al respecto, Aguilar no dudó en iniciar su respuesta con un tono divertido.

“No me conoce todavía, no me conoce”, comentó entre risas. Sin embargo, el cantante fue más allá y dejó claro que su trato hacia los demás depende de cómo lo traten a él.

“Si él es respetuoso y serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata”, indicó Aguilar, sugiriendo que valora el respeto y la cordialidad en las relaciones familiares. Además, destacó el carisma de Nodal: “Aparte es un buen muchacho, se da a querer el cabrón”.