Sin medias tintas

Ya llegó el virus del mono

Que no es parejo dirigente

¡En aumento feminicidios!

No actúan los de la Unison

Por Martín Romo (El Verdugo)

Ya llegó el virus del mono…Y se confirmó lo que se sospechó desde un principio, de que ya todo era cuestión de tiempo para que llegara a Sonora la virulencia de moda, como es la viruela del mono, identificada como MPOX, que brotara por rumbos de África, y que de manera importada ya se detectara aquí en una mujer de 46 años de edad, residente de San Luis R. C.; y un joven de 24 años de Hermosillo. ¡De ese pelo!

Así está esa insaludable mala noticia que ventilara la Secretaría de Salud Pública, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, detallando que la paciente en mención se contagió en los Estados Unidos; en tanto que el hombre hermosillense había viajado a Cancún, Quintana Roo, que es donde “pescaron” ese bicho, y el cual ya había sido descubierto en la vecina Sinaloa, y también en Baja California Sur. ¡Tómala!

Aun y cuando manejan que los infectados en alusión presentan una evolución favorable, al grado de no requerir de una hospitalización, y actualmente están cumpliendo un aislamiento domiciliario, así como poniendo en práctica las medidas preventivas para ese efecto, y de esa forma evitar contagios entre otras personas, y que es lo que aseguran que se ha logrado, por hasta ahora no haber aflorado más enfermos.

Eso al aseverarse que ninguno de esos dos casos tienen contactos que actualmente presenten signos, o síntomas de ese mal, pero aun así se les dará seguimiento hasta por 21 días post-exposición, en aras de descartar una posible contagiada entre sus más cercanos; además de aclararse que contrajeron la variante Clado II, que es la que circula a nivel mundial desde el 2022, y no la nueva variante 2024 Clado I. ¡Ups!

Sin embargo, y a raíz de que esa viruela símica ya está en el Estado, es por lo que están llamando a no caer en pánico, pero lo cierto es que con más ganas están recomendando el limitar el contacto cercano, o de piel a piel, incluyendo la actividad sexual, con individuos que tengan un sarpullido que se parezca al que produce ese virus, el cual llega a convertirse en una especie de ampollas, entre otras sintomatologías. ¡Vóitelas!

Es decir, eso significa que se transmite por un contacto físico “estrecho” de persona a persona, y en especial por medio de los líquidos corporales como sudor y saliva; y también por la vía respiratoria; además de mucosa vía los ojos nariz y boca; como igual por lesiones en la piel, o séase por las secreciones y fluidos de un contagiado, que incluyen igualmente la contaminación de su ropa, sábanas, toallas y demás. ¡Ouch!

Ante lo que se sugiere el no manipular, o agarrar todo ese tipo de objetos y materiales de un enfermo, y obviamente que el lavarse las manos con frecuencia; y por supuesto el no viajar a las zonas en las que haya más incidencia del MPOX, como en el País es en la Ciudad de México, en la que ya se había registrado el 60% de los más menos 60 envirulados que ya iban hasta el momento, más los que se sigan acumulando.

Casi por nada es por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya declarara una emergencia, pero lo que es el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, sólo se han limitado a ese escueto boletín “informativo” que se emitiera, para dar cuenta de que en la Entidad ya está esa viruela del mono, pero sin que haya promovido la implementación de alguna estrategia extraordinaria de prevensión. ¿Cómo ven?

Que no es parejo dirigente…A querer y no, pero con la que se demostró que hay rancheros de primera y de segunda, es con la sonada ejecución del conocido ganadero, Luis Alejandro Morales Aguilar, de 52 años de edad, en un rancho ubicado en la comunidad de Querobabi, cercano al retén militar, y quien era hermano del actual Secretario de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Alberto Morales Aguilar. ¡Órale!

Como lo exhibe el pronunciamiento que luego luego hiciera el dirigente de la UGRS, Juan Ochoa Valenzuela, para condenar ese crimen, lo cual es muy válido, pero el pero radica en que no han hecho lo mismo en otros casos, como por ejemplo con la reciente desaparición dos ganaderos, los hermanos Góngora de Caborca, a los que “levantaron” el mes de junio, y es por lo que digan que lo que no es parejo, es chipotudo. ¿Qué no?

Y para quien dude de lo anterior, es que para tratar de localizar a los asesinos de Luis Alejandro, han montado un megaoperativo en el que participan todos los niveles de gobierno, incluidos hasta los marines, mientras que tocante a los desaparecidos de los Góngora, lo que es Ochoa nunca se ha pronunciado; de ahí que sus familiares hasta se quejan de que ni siquiera han acudido a revisar el ranchito que les incendiaran. ¡Glúp!

De ahí que concluyan que así está la diferencia en el tratamiento para con los integrantes de ese sector productor de ganado, al dejarse entrever que se necesita tener pedigrí para que los busquen por aire y por tierra, como lo están haciendo con Morales Aguilar, luego de que ayer Juan Carlos públicamente reconociera que utilizó sus influencias para que eso sucediera, después de ser encontrado muerto el miércoles anterior.

Luego entonces esa es la nueva tragedia que está impactando a ese gremio, después de que la víctima fuera interceptada por un grupo armado, cuando se trasladaba en compañía de uno de sus vaqueros, quien alcanzó a huir para dar aviso, en hechos ocurridos el pasado martes, para al día siguiente ser encontrado baleado en un arroyo del rancho Agua Caliente, y es por eso de la indignación que hay. ¡Pácatelas!

En aumento feminicidios…Ahora sí que a partir de lo sucedido en los últimos dos días, vaya que se sigue demostrando que en Hermosillo ya ni las mujeres están seguras, por como el miércoles mataran y violaran a una empleada de maquiladora, Nayeli, de 30 años de edad; y ayer a otra fémina en la colonia Nuevo Sahuaro, por lo que de esa violenta forma han ido al alza los feminicidios. ¡Ni más ni menos!

Pues en el caso de Nayeli afloró que se le halló en un predio ubicado en la parte posterior del fraccionamiento Econatura, al Norte de la Ciudad del Sol, donde estaba malherida, al ser agredida con arma blanca, eso luego de pedir auxilio, por lo que se le trasladó a un hospital en el que murió, pero antes alcanzó a revelar la identidad de su agresor, y es por lo que ayer ya detuvieron a un tal, José Lorenzo “N”, de 19 años de edad.

Ya que derivado de la investigación que realizaron los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dependientes de la Fiscalía Estatal, se descubrió que el presunto homicida trabajaba en la misma maquila en la que laboraba la asesinada, y además era su vecino, y es el que tuvo el último contacto con ella, en la noche en que perdiera la vida, al supuestamente herirla y abandonarla, creyéndola muerta.

Es por eso de la celeridad con la que arrestaran a José Lorenzo, por haber sido señalado como el autor de la violación y lesiones sufridas por la hoy fallecida, y es por lo que una vez que se le ejecutara la orden de aprehensión, se procedió a ponérsele a disposición de un Juez, para lo que será la consabida audiencia, en la que se da por descontado que le impondrán una rigurosa condena. ¡Mínimo!

Y con respecto al otro asesinato, que tuvo lugar en jueves el barrio del Nuevo Sahuaro, los vecinos comentan que en una vivienda escucharon detonaciones de arma de fuego, y que posteriormente en la cochera estaba una dama ya sin signos vitales, de entre 64 y 65 años de edad, por lo que a ese punto es que se le ha cargado la chamba al Fiscal del Estado, Gustavo Salas Chávez, por los tantos hechos de alto impacto como esos.

No actúan los de la Unison…Y terminó la semana, y los que no volvieron a decir ni media palabra, son la Rectora de la Unison, María Rita Plancarte, y sus segundones de abordo, en torno a la manifestación que les hicieran el pasado viernes los estudiantes y docentes del tercer semestre de la Carrera de Psicología, para denunciar a un alumno con problemas psiquiátricos que los tiene amenazados. ¡Palos!

No obstante, y que a la clásica, Plancarte Martínez y sus malas compañías se comprometieron a atender ese problemón, por como los amagados manifestaran temer por su vida, tan es así que emitieron un cominicado en el que casi juraron que de inmediato se reuniría el Consejo Departamental de Psicología y Comunicación (Psicom), para junto con la Comisión de Honor y Justicia buscarle una solución a ese conflicto. ¡Ajá!

Con todo y eso, a lo más que se ha llegado es la disposición dictada por el la Defensoría de los Derechos Universitarios, para que el denunciado lleve sus clases en línea, o distancia, y así en ese inter descartar un riesgo para el atemorizado estudiantado que comparte aula con él, al extremo de que protestaran con el rostro cubierto para no ser identificados, además del acompañamiento de corporaciones policíacas. ¡De ese vuelo!

Ya que la mentada de doña María Rita, tal parece que al estilo de la mal afamada, Ana Gabriela Guevara, la de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), nomás se ha “untado” con las expresiones de los quejosos, como esa de que: “Nos ha hecho múltiples amenazas por mensajes y en persona, ha llegado a comentar lo increíble que sería quemarnos en el salón, entonces, obviamente nosotros tenemos muchísimo miedo”.

Por encima de que hasta la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya interviniera, al enviarles un documento en el que les orienta sobre algunas medidas de protección a instrumentar, a fin de salvaguardar a los miembros de la comunidad universitaria, pero todo hace indicar que Plancarte está esperando a que ocurra una tragedia, para actuar como lo demandan esas circunstancias que ya le restregaran en la cara. ¡Ñácas!

