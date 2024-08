Andrés Manuel López Obrador inauguró encuentro de comunicadores independientes en Palacio Nacional

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el “Primer Encuentro Continental de Comunicador@s Independientes: ‘Informar es liberar’”, evento que contó con la participación de decenas de periodistas y youtubers. El mandatario fue recibido con aplausos y elogios por parte de los asistentes.

En el encuentro, solo seis comunicadores, tanto nacionales como extranjeros, compartieron su experiencia en el ejercicio periodístico, destacando su apoyo al gobierno actual y criticando a sus adversarios por manipular la información.

¿Quiénes participaron en el encuentro?

Betiana Vargas

Originaria de Argentina, Vargas reside actualmente en México, donde cursa un doctorado en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

Jesús Ramírez Cuevas

Como Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Ramírez Cuevas es el encargado de comunicar las acciones del Gobierno de México, coordinar las campañas de difusión, y mantener relaciones con los medios de comunicación, según informó el gobierno federal.

Nancy Flores Nández

Nancy Paola Flores Nández, periodista egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es catedrática en Periodismo Multimedia y colaboradora de la Revista Contralínea desde 2003. Su labor se centra en el periodismo de investigación, abordando temas de corrupción gubernamental, narcotráfico, lavado de dinero y derechos humanos. También ha sido editora del medio y publica una columna desde 2015. En diversas ocasiones, López Obrador la ha señalado como una periodista independiente con ética y cercana al pueblo, a quien considera “una de las mejores periodistas de la actualidad”.

Vicente Serrano

El comunicador de “Sin Censura TV”, originario de Sinaloa, se presenta en redes sociales como alguien que “informa como los chayoteros no se atreven o no conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar”. Durante el evento en Palacio Nacional, Serrano agradeció al presidente por realizar Las Mañaneras y por inaugurar el encuentro, destacando que su medio fue uno de los primeros en obtener acreditación para asistir a la conferencia diaria.

Manuel Pedrero Solís

Manuel Pedrero, un joven youtuber de Tabasco, con 21 años de edad, se describe como periodista y estudiante de Ciencias Políticas. Es director de Redes de los Reporteros MX y conductor del Noticiero “Sin Máscaras”, transmitido de lunes a viernes.

Antonio Perales

Antonio Perales, migrante mexicano y creador del canal de YouTube “El Mitote Migrante”, compartió que decidió convertirse en periodista para combatir la discriminación que sufrió en Estados Unidos.

Este encuentro, promovido por el presidente López Obrador, tuvo como objetivo resaltar la labor de los comunicadores independientes en un contexto donde la información, según los participantes, es manipulada por sus adversarios.