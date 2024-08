“Esta tranquilo Sinaloa” comentó el gobernador de Sinaloa Ruben Rocha Moya

La mañana del viernes 30 de agosto, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue visto ingresando a Palacio Nacional para sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, la prensa que aguardaba a las afueras del recinto lo cuestionó sobre los hechos violentos registrados en Culiacán, relacionados con la presunta detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la célula criminal “Los Chapitos”.

El gobernador no se detuvo a hablar con los periodistas, quienes, a gritos, le pidieron su postura ante los incidentes ocurridos en varios puntos de la capital sinaloense, donde se reportaron vehículos incendiados y un despliegue significativo de elementos del Ejército.

El jueves 29 de agosto, redes sociales difundieron rumores sobre la captura de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que generó incertidumbre en Culiacán. En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pidió a la población mantener la calma y no difundir información no verificada.

Posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó a Infobae México que no había sido capturado Iván Archivaldo Guzmán. En su lugar, se registró un enfrentamiento entre civiles armados y tropas del Ejército Mexicano en el poblado de Paredones, en la sindicatura de Jesús María, así como en la región de Limón de los Ramos, lugares con antecedentes de violencia ligados al Cártel de Sinaloa.

El gobernador Rocha Moya, en sus declaraciones del viernes, subrayó que el estado se encontraba en calma y que los hechos reportados correspondían a un enfrentamiento aislado. “Se encontraron una patrulla del Ejército con una camioneta de gente armada, eso fue, pero ya no hay nada. Está tranquilo Sinaloa”, aseguró.

Al ser cuestionado por la prensa respecto a si había declarado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, Rocha Moya confirmó que no lo había hecho, pero que estaba dispuesto a comparecer si su presencia era requerida. “Cuando me llamen, cuando me llamen”, respondió rápidamente antes de ingresar a Palacio Nacional, donde fue recibido por los elementos del Ejército que resguardan el lugar.