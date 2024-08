Jueza sonorense de volibol suma otro evento internacional

El evento fue en Guanajuato; Verenice Grajeda Valenzuela, participó en la Copa Panamericana de Mayores Femenil

Redacción Entorno Informativo

La jueza sonorense de volibol, Verenice Grajeda Valenzuela, agregó un evento internacional más a su palmarés, después de participar en la Copa Panamericana Femenil de Mayores, que se celebró en León e Irapuato, Guanajuato, entre los días 16 y 26 de este mes.

De tal forma, la joven de 22 años de edad, llegó a seis eventos internacionales, para convertirse en la jueza de Sonora con el mayor número de torneos en ese rubro, repartiendo sus actuaciones como árbitro de línea y en la mesa de control de estadísticas.

Su currículum lo engalana un Campeonato Mundial (en Aguascalientes) al lado de cinco certámenes continentales (dos en Hermosillo, un par en Nogales y uno en León), todos de la rama femenil, entre los años 2021 y 2024, en las categorías Mayor, Sub 21 y Sub 23.

“Se siente muy bonito formar parte de algo tan grande, lo cual conseguimos a base de constancia, pues de eso depende para que la Coordinación Nacional de Árbitros (de la FMVB) y la Comisión Estatal (de la Asovol) te propongan como juez en un evento internacional”, dijo la originaria de Guaymas, pero quien desde muy pequeña radica en Puerto Peñasco.

“Tengo un tiempo como juez, inicialmente fui volibolista, aunque no duré mucho, porque, debido a la necesidad, me hice entrenadora, posteriormente. entré de lleno al arbitraje. Uno nunca se imagina llegar tan lejos, no lo dimensiona, hasta que ya estás ahí”, dijo la sonorense.

La meta de Grajeda Valenzuela es convertirse, de manera oficial, en jueza internacional, por lo cual, espera seguir actualizándose, para después aplicar y aprobar los cursos que le den el acceso a recibir el anhelado carnet; en la actualidad, sólo una mujer mexicana posee esa investidura: la jalisciense María del Carmen Durán.

