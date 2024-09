Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Inseguridad provoca recorte en cajeros de CFE para recibir efectivo

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo encabezó un nutrido mitin en el que fustigó la inseguridad en la que se encuentra la sociedad, ya que ese es uno de los argumentos esgrimidos por la comisión Federal de Electricidad para restringir el horario para recibir efectivo en los cajeros automáticos… ¡a ese grado la problemática!

Curiosamente, los mencionados dispositivos fueron creados con el fin de facilitar a los usuarios de los distintos servicios las operaciones las 24 horas del día, por lo que ahora es incongruente totalmente que la CFE pretenda que el efectivo se utilice en horario de 8:00 a 15:00 horas, cuando muchas personas están en sus labores y no pueden acudir.

Claro que muchísimas personas utilizan tarjetas bancarias, pero no te dan la opción de abonar al recibo, como ocurre con el efectivo y hay quienes no logran cubrir los onerosos cobros en un solo pago.

Cabe señalar que Peinado Luna indicó que en este sentido el gobernador Alfonso Durazo se manifestó receptivo y se dijo dispuesto a ser mediador con la autoridad para lograr que se retire la restricción… Veremos.

Asimismo, Nacho Peinado, manifestó su decisión de seguir pugnando porque el acceso al servicio eléctrico sea considerado un derecho humano, no solo para los hermosillenses y sonorenses, sino para todos los mexicanos, por lo que pidió el respaldo de los recientemente estrenados diputados federales y senadores, que ahí la cosa estará más difícil, porque ya sabemos que no le cambiarán ninguna coma o punto a lo que diga el presidenta o presidenta.

Se reconoce apoyo de AMLO a Sonora… pero la salud está muy lejos de Dinamarca

No se puede regatear que Sonora fue uno de los estados que recibió gran respaldo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tanto en la primera parte del sexenio, cuando respaldó a la exgobernadora Claudia Pavlovich y con mayor ímpetu al iniciar la gestión del actual mandatario estatal, Alfonso Durazo, en donde la inversión ha sido notoria.

López Obrador se empeñó en hacer justicia a los grupos indígenas y ha dispersado una inversión cuantiosa sobre todo para la etnia Yaqui, así como para los Seri, mientras que los Guarijíos también han recibido su apapacho, aunque otros grupos originarios se quedaron chiflando en la loma.

El respaldo al Plan Sonora de Energía Sostenible también le ha dado gran impulso a Sonora y se le apuesta que sea el punto de atracción a la inversión extranjera y ojalá que las reformas que tiene planeado hacer el actual y el próximo gobierno federal, no echen por tierra todo el trabajo realizado y que los inversores salgan corriendo de país.

En donde, a pesar de las buenas intenciones se han quedado cortos, digan lo que digan, es en materia de salud y es doloroso, escuchar al presidente afirmar que estamos mejor que en Dinamarca, cuando millones de personas no tienen acceso a un servicio digno de salud.

De ahí que abunden como hongos las farmacias con un consultorio adjunto, para que esa población, aun con derechohabiencia del IMSS, Issste o Isssteson, en el caso de Sonora, acudan, porque en sus instituciones no son atendidos.

Solo hay que hacer una encuesta en cualquiera de las clínicas y ver a cuántos les surtieron completa la receta, como ejemplo, en el caso de la clínica 37 del IMSS, duré tres meses sin un anticoagulante, tengo conocidos que no tienen insulina desde hace meses, los médicos se quejan de que son obligados a no recetar medicinas que requiere el paciente para que no se note el desabasto, pero el enfermo queda en estado de indefensión al no recibir el tratamiento requerido y la lista es larga, pero el espacio no, así que no, no tenemos un servicio de salud mejor ni igual a Dinamarca.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Facebook

X