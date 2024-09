Se reúne gobernador con alcaldes electos

Refrenda su compromiso de un gobierno municipalista; El mandatario estatal, Alfonso Durazo expuso las prioridades estratégicas para 2025 en infraestructura, seguridad, salud, educación y desarrollo económico

Redacción Entorno Informativo

Con el fin de alinear esfuerzos entre el estado y los municipios, que beneficien el desarrollo regional y hagan frente a los desafíos futuros de Sonora, el Gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el Encuentro Institucional: Bienvenida a las Nuevas Administraciones Municipales 2024-2027.

El mandatario sonorense presentó a los nuevos ediles las prioridades estratégicas para el próximo año, enfocándose en temas como infraestructura, seguridad, salud, educación y desarrollo económico.

“Una vez que ha concluido el proceso y se valida el resultado electoral, tenemos que trabajar haciendo abstracción de nuestra militancia por todas y todos. En nuestro caso, yo les diría gobierno para todos, pero por el bien de todos, en riguroso orden de necesidad”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo estatal recordó que cada municipio de Sonora, continuará con el respaldo del gobierno federal, que encabezará la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumirá su cargo el próximo 1 de octubre de 2024.

Los presidentes municipales electos expresaron su compromiso de trabajar en conjunto por el bien de Sonora.

“Agradecida porque se siente el apoyo que nos va a brindar el gobernador”, comentó Paulette Encinas Miranda, alcaldesa electa de Soyopa.

“Ya conocemos que contamos con un gobernador como él lo dijo, municipalista, siempre con las puertas abiertas. Soy de reelección y me toca la experiencia de tener un gobernador siempre dispuesto, siempre tratable y solucionando nuestras gestiones y en los próximos tres años, no me queda duda de que vamos a seguir trabajando de la mano”, aseguró Yessica Barraza Celaya, alcaldesa electa de Benjamín Hill.

