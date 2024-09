Sin medias tintas

“Se arrugan” ganaderos

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Se arrugan” ganaderos…A los que todo hace indicar que les “jalaron las riendas” es a los de Asociación Ganadera de Hermosillo, presidida por Javier Astiazarán Garibaldi, por solo así explicarse el que cambiaran de parecer, o más bien “se arrugaron”, al cancelar una manifestación a la que habían convocado para hoy a las 9:00 horas, a fin de protestar contra la inseguridad que impera en los ranchos de Sonora. ¡Zaz!

Eso luego de que la “gota que derramara el vaso” fuera el artero asesinato del conocido ganadero, Luis Alejandro Morales Aguilar, de 52 años de edad, perpetrado el pasado martes en un rancho ubicado en Querobabi, cercano al retén militar, y quien era hermano del actual Secretario de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Alberto Morales Aguilar, y es por lo que la condena no se hiciera esperar. ¡Palos!

De ahí que para más que el rebasado cabecilla de la UGRS, Juan Ochoa Valenzuela, Astiazarán Garibaldi y sus racheros no solamente reprobaron el homicidio de Luis Alejandro, al que un grupo armado privara de la libertad, junto a uno de sus vaqueros, quien logró escapar para avisar, sino que además hicieron público el como desde hace rato están siendo acosados por el crimen organizado. ¡De ese pelo!

Sin embargo, y luego de exigir el esclarecimiento del homicidio de quien fuera ejecutado a balazos, “tres doritos después”, como dice el dicho, emitieron otro comunicado en el que le dan un “voto de confianza” a Ochoa Valenzuela, y además señalando que no debe permitirse que personas con intereses mezquinos y políticos se aprovechen de la situación, o de esa tragedia, y que ahora se irán por la vía pacífica. ¡Ajá!

Por lo que así estuvo la reculada, o el cambio de opinión y visión de Astiazarán y compañía, de lo que se deduce que a ese grado les debieron haber “picado con las espuelas”, para que se desdijeran y dejaran sin efecto esa protesta que tenían programada para éste “San lunes”, al darle por el lado a Juan Carlos, con todo y que ha evidenciado el que no ha actuado contra esa grave problemática que ya les está costando vidas.

Y para quien dude de lo anterior, para prueba está la versión unos de uno de los ganaderos más combativos, como es Daniel Baranzini, quien señaló que a Alejandro supuestamente lo “levantaron” porque denunció ante los militares de que gente rara no le estaba dejando trabajar en esa área, pero al parecer no hicieron nada, y por el contrario atentaron contra su vida por haberles “puesto dedo”. ¡Ni más ni menos!

Al ser una especie que tiene algo de lógica, si se analiza que después de que lo asesinaron, en las inmediaciones del rancho Agua Caliente que rentaba, localizaron cuatro narcocampamentos clandestinos, que sospechosamente los solados del Precos no habían visto estando tan cerca, y que fueron descubiertos ahora que buscaban por aire y tierra a quienes lo mataron, por lo que la pregunta es ¿Por qué no lo hicieron antes?

Pero lo que confirma que esos casos ya no son hechos aislados, ahí tienen que también el miércoles pasado encontron el cuerpo del ranchero, Alfredo Haros, del ejido El Claro, municipio de Santa Ana, tras cuatro días desaparecido, como lo corroborara el alcalde de esa localidad, Francisco Avechuco; y de ese mismo gremio también desde hace casi dos meses que siguen secuestrados los hermanos Góngora de Caborca. ¡Tómala!

¡Salva fallo a diputados…Y en lo que fue un fin de semana de reversazos electorales, los que “vivieron para contarla”, y y ayer ya tomar protesta como diputados plurinominales locales, son quienes habían sido rechazados por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), luego de que la Sala Superior de esa instancia modificó, o le dio pa´tras a esa sentencia. ¿Cómo ven?

O séase que es un fallo con el que les volvió el “alma al cuerpo” a la panista, Alejandra López Noriega; así como a Jazmín Gómez Lizárraga del PT; y César Adalberto Salazar López de Nueva Alianza Sonora; además de Raúl González de la Vega del Partido Sonorense, ya que con eso recuperan el “hue$o” legislativo que les habían quitado, según esto porque sí estaba correcto lo referente al cumplimiento de la paridad de género.

Toda vez que dicha resolución, que finalmente quedara sin efecto, es porque se habían interpretado de forma indebida las normas para la paridad, ya que utilizaron un criterio que se aplica para la designación de regidurías, y no para las legislaturas, y es por lo que se quedaron las cosas como estaban inicialmente, por lo que de esa forma es que la “sufrieran”, quienes en estos momentos ya forman parte del Congreso del Estado.

Y por el estilo al que le revocaron su resolución es al Tribunal Estatal Electoral, que invalidaba los resultados de la elección para la Presidencia Municipal en Rayón, luego de que la misma Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) le argumentara que se excedió en la optimización del principio de autenticidad, y se pasó por alto el marco legal que rige los procesos electorales. ¡Vóitelas!

Eso al amparar a un candidato no registrado que obtuvo la mayor cantidad de votos, cual es el caso de Heriberto Grijalva Vázquez, quien interpuso un recurso al no reconocérsele que logró más sufragios que Alejandro Grijalva, al que nuevamente están avalando como ganador, por lo que ya no habría una elección extraordinaria, lo que estaría por verse, al adelantar que también impugnará ante la Sala Superior. ¡Órale!

“Gober” avala a AMLO…Quien sí que está promoviendo un desarrollo integral del puerto guaymense es el gobernador, Alfonso Durazo, y un nuevo síntoma de ello es el anuncio que ahora hiciera, de lo que será la apertura de un hospital en San Carlos, Nuevo Guaymas, con lo que se fortalecerá su posición como destino turístico de primer nivel, al ofrecer a los visitantes una atención médica de calidad. ¡Qué tal!

Motivo por el cual es que Durazo Montaño se reuniera con los directivos e inversionistas de un grupo médico privado, para analizar los que son los detalles de la inauguración de ese moderno nosocomio que en breve operará en “San Charly”, con el que anticipan que se reforzará el desarrollo económico de la región, porque además permitirá lo que se conoce como el turismo que tiene que ver con la medicina. ¡A ese grado!

Así ha andado de movido el “Gober”, porque igualmente ayer acudió a lo que fue el sexto y último informe del “Prejidente”, Manuel López Obrador, a quien no por nada le reconoció el apoyo que le ha brindado a la Entidad, y no sólo de palabra, sino con obras como las de los Planes de Justicia para los pueblos originarios; el Plan Sonora de Energías Sostenibles, la modernización del Puerto de Guaymas; y la carretera a Chihuahua.

En lo que es un reconocimiento que no es para menos, ya que López Obrador es el Mandatario de la Nación que más ha visitado a Sonora en la historia, al sumar 29 giras, y con la promesa de hacer la número 30, porque si otra cosa no pasa ya tiene programada lo que sería la última para finales del presente mes septiembre, para poner en marcha lo que será el distrito de riego de la tribu yaqui, a la que tanto ha “chipiliado”. ¡Mínimo!

No por nada es por lo que Durazo resaltara que AMLO pasará a la historia, no únicamente como el Presidente que más ha venido a Sonora, sino además como el que históricamente ha dejado más inversión y beneficios para los sonorenses, y con el plus extra de personalmente le ha dado seguimiento a los programas federales que se han implementado, y que es algo que nunca antes había hecho nadie. ¡De ese tamaño!

Mete duda viruela símica…Ahora sí que tal como se veía venir, la que ya empezó a cundir por aquí es la viruela del mono, o MPOX, como lo revelara el epidemiólogo de la Secretaría de Salud, Universo Ortiz, al destapar que tienen en vigilancia epidemiológica a ocho personas que tuvieron contacto con los dos primeros contagiados, un joven de 24 años de Hermosillo, y una mujer de 45 de San Luis R.C. ¡De ese vuelo!

Al calcularse que en promedio son tres o cuatro los individuos sospechosos que afloran por cada caso confirmado, mismos que son monitoreados por un período de 21 días aproximadamente, para probar o descartar el contagio, ya que es el lapso que tardan en manifestarse los síntomas de la enfermedad, luego de la exposición, o el haber tenido contacto directo, o de tipo sexual con los infectados. ¡Glúp!

En tanto que dan cuenta que el par de envirulados todavía están resguardados en sus domicilios, y serán dados de alta una vez que se constate la caída de las costras que les afloraron en la piel, producto de las lesiones que provoca ese mal, ante cuyo cuadro que aún presentan, es por lo que suponen que podría dárseles de alta a mediados del actual septiembre, pero sin que exista una fecha específica. ¡Así la incertidumbre!

Lo anterior derivado de que Ortiz Arballo dijera que: “Los dos casos fueron confirmados la semana pasada, uno empezó con síntomas durante la primera semana de agosto y el otro la segunda, por lo tanto, esperaríamos que máximo la segunda semana de septiembre, los dos estén dados de alta sanitaria”, aunque la duda que sigue quedando, es con relación a los que pudieran haber contagiado, por ser un auténtico “volado”.

Con todo y que el funcionario del nombre muy “universal” apuntara que esa viruela símica, o la monkey pox, dizque es un padecimiento que no es tan contagioso, o letal como el Covid-19, por lo que no consideran que haya una contagiadera a nivel de otra pandemia, aun y cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya decretara una alerta internacional, a partir del brote en el continente africano, y por algo ha de ser. ¿Qué no?

