Alfredo Adame confirma su participación en “La Casa de los Famosos All Stars” de Telemundo

Alfredo Adame, conocido por ser una de las figuras más polémicas de los realities, confirmó su participación en la edición especial de “La Casa de los Famosos All Stars” de Telemundo, que se estrenará en enero próximo. Este año, Adame destacó en “La Casa de los Famosos” por sus conflictos con Lupillo Rivera y la española Cristina Porta.

El actor de 66 años reveló que ya había firmado contrato con Telemundo para participar en cuatro realities con la cadena. “Es un hecho y ahí estaré. En total haré 4 realities con ellos y me puedo jactar de que a mis 66 años sigo vigente. Estoy feliz de la vida”, expresó.

Por otro lado, Laura Bozzo también confirmó su participación en esta edición. La presentadora peruana y Adame han tenido numerosos enfrentamientos en el pasado, incluido un incidente en el que Adame abandonó un programa de Bozzo mientras ella lo expulsaba. Sobre esta situación, Alfredo comentó: “Tendré el gusto de darle lata. Se portó mal conmigo. Se quiso pasar de lista y le salió el gallo respondón. Yo le puse el apodo de ‘la momia’ y la quise meter al bote. La pondré en su lugar si se mete conmigo”.

A pesar de su historia conflictiva, Adame manifestó estar dispuesto a hacer una tregua: “Me voy a divertir mucho. No creas que le tengo odio. Se metió conmigo y le contesté. Qué bueno que esté pues es una gran personalidad de la televisión. No tengo rencores. Si me da un beso, le doy un beso. La voy a hacer de mis ‘víctimas’ y mis embelesos”.

Al ser cuestionado sobre una posible noche de pasión con Laura Bozzo, respondió: “Sí, claro. Si se da, no tengo problema. No pasa nada”.

En cuanto a su relación con Cristina Porta, Adame no dudó en expresar su rechazo: “Ojalá se vaya al infierno y se queme en leña verde. No la quiero ver. Es mala persona. Yo le pediría a Telemundo que no la lleven”.

Con estos ingredientes, la próxima edición de “La Casa de los Famosos All Stars” promete ser una de las más intensas y polémicas hasta la fecha.