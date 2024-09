Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Piden ganaderos mayor seguridad a autoridades federales y estatales

Pues a pesar de que trataron de evitar que los ganaderos de Sonora expresaran su inconformidad con la inseguridad que impera en la entidad, este lunes los agremiados acudieron a las instalaciones de la Unión Ganadera Regional, en donde se reunieron con el dirigente Juan Ochoa Valenzuela para exponer la problemática.

Luego de que la semana anterior fue ejecutado uno de los agremiados en su rancho en Opodepe, se convocó a una reunión este lunes y posteriormente la dirigencia de la Asociación Ganadera Local, al parecer recibió instrucciones de que no se realizara y a través de una circular, se dio marcha atrás a la convocatoria.

Sin embargo, los rancheros desatendieron la indicación y la mañana de este lunes acudieron a las instalaciones de la Unión Ganadera en esta capital, en donde por más de dos horas expusieron la problemática que los aqueja.

A decir de Ochoa Valenzuela, hay regiones en donde no pueden ingresar a sus propiedades, también denunciaron la inseguridad en los caminos y que por lo mismo, los trabajadores han dejado de acudir para no poner en riesgo su integridad.

Asimismo, señaló que las familias de los ganaderos ya no quieren que se ejerza la actividad por el riesgo que ello conlleva y han dejado de visitar los ranchos que eran centros de reunión y esparcimiento familiar.

Ochoa Valenzuela indicó que la problemática, si bien no es nueva, se ha recrudecido por lo que urgió a acciones contundentes e incluso, solicitó a las autoridades federales que los rancheros del norte de Sonora, ante la grave problemática de inseguridad que los aqueja, tengan un tratamiento especial, con mayor vigilancia.

Por lo pronto, se formó una representación con ganaderos que han sido directamente afectados para que se reúnan con el gobernador Alfonso Durazo y le expongan de viva voz la situación que están sufriendo y tenga la certeza de que no se trata de “grilla”.

La extorsión y cobro de piso a la orden del día en la zona alta

Y aunque las autoridades no quieran verlo, lo cierto que hay regiones de Sonora en donde no se puede transitar si no se paga una cuota a los grupos de delincuentes, sobre todo en la sierra alta de la entidad.

Son historias que parecer sacadas de un cuento de terror, porque incluso los servicios de salud, que son básicos para la población, se ven afectados, ya que los prestadores de servicio no pueden llegar a determinadas regiones con vacunas o medicinas, ante el riesgo que representa para su seguridad.

Los repartidores de alimentos y servicios llevan una “cuota” ya destinada para poder entregar la mercancía, de lo contrario son sujetos de robo, o peor, les puede costar la vida, sin embargo, la autoridad sigue sin querer ver la problemática y la gente está aterrorizada, pero, además, temen denunciar por el contubernio, que dicen, existe con la delincuencia.

Recientemente una persona de la sierra alta nos denunciaba que a su tienda de comestibles llegaron sujetos para instalarle maquinitas tragamonedas, y ni modo de decirles que no, dijo, lo malo, es que en caso de que lleguen las autoridades podría ser señalados por delitos federales, pero teme denunciar y que terminen víctimas de las balas, tanto en lo personal como a algún miembro de su familia.

Pero, aun así, la instrucción es hacer creer a la gente que vivimos en un país en donde la delincuencia ha disminuido, los servicios de salud son mejores que Dinamarca, aunque la gente muera esperando una consulta o medicamentos y la economía está fuerte, pese a que está sostenida con alfileres y la justicia, tal vez en breve ni exista.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Facebook

X