Inundaciones en Chalco empeoraron tras un mes de emergencia; nivel del agua aumentó hasta 65 centímetros

Al cumplirse un mes desde el inicio de la emergencia por inundaciones en Chalco, el número de calles afectadas se incrementó de 16 a 28 debido a las intensas lluvias de ayer, informó el coronel Román Solís, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El nivel del agua en algunos puntos subió hasta 65 centímetros, cuando anteriormente varias calles ya se encontraban secas o con agua solo hasta las banquetas.

Lucía, vecina de la colonia Culturas de México, expresó su frustración: “Ayer llovió otra vez y nos volvimos a inundar, ya no sabemos por qué no baja el agua, ya llevamos un mes y han venido trabajadores de muchas dependencias a solucionar el problema, pero parece como si no hubieran hecho nada porque no vemos avance”.

Debido al agravamiento de las inundaciones, las lanchas que habían sido retiradas la semana pasada fueron puestas nuevamente en servicio este lunes, para trasladar a los habitantes de un punto a otro de la colonia.

En el Centro de Mando de Protección Civil Municipal, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó una reunión para evaluar los esfuerzos realizados por las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno en la zona afectada.

La gobernadora reconoció que los resultados no eran los esperados, incluso al cumplirse un mes de la peor emergencia que los vecinos de esa zona de Chalco han enfrentado en lo que va del siglo XXI. Asimismo, adelantó que se entregarán electrodomésticos y otros artículos, como refrigeradores, estufas y camas, a las personas damnificadas que los perdieron durante la contingencia.