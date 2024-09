Sin medias tintas

¡Informe tipo mañanera!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Informe tipo mañanera!…Y una vez más se volvió a demostrar que no hay “píor” sordo que el que no quiere escuchar, como quedara de manifiesto en el dominguero Sexto Informe de Gobierno que rindiera el saliente “Prejidente”, Manuel López Obrador, que más bien se trató de una conferencia mañanera, como la que ofrece todos los días, pero ahora celebrada en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡De ese pelo!

Toda vez que AMLO se dedicó a “tapar el sol con un dedo”, en torno a los grandes problemas que aquejan a México, al asegurar que se redujo la delincuencia, cuando es el sexenio en el que más asesinatos violentos ha habido; o de que ahora el sistema de salud está mejor que el de Dinamarca, cuando en el IMSS-Bienestar ni medicinas hay, y ya no se diga todo lo demás, por lo que así está la falsedad, y esa cruda realidad. ¡Zaz!

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que en los hospitales hay unos tenderetes en las salas de urgencias, al no haber capacidad para atender a tantos enfermos; mientras que, con relación a la creciente inseguridad, el crimen organizado ya le está cobrando hasta “derecho de pi$o” a los productores de varios Estados, como los limoneros, aguacateros, freseros, y demás, por lo que así ha ido la cosa de mal en peor.

En tanto que en materia económica tampoco han mejorado las cosas, y una prueba de ello es que durante la administración de López Obrador las gasolinas aumentaron de precio en casi un 30%, al pasar de $19.41 pesos el litro en diciembre del 2018; a los casi $26 “pe$are$” en el actual septiembre del 2024, en lo que es algo que “le pega” a todos los mexicanos, por ser un carburante que hace todo suba de costo. ¡Así el dato!

Sin embargo, ese es un desalentador escenario que las mayorías siguen respaldando, en lo que es una aprobación que es de esperarse, derivado de los apoyo$ en efectivo que reciben con los diferentes programa$ sociales que Andrés Manuel ha implementado, como la pensión para los adultos mayores, a razón de $6 mil pesos bimestrales, y a la que ya les van aumentar un 25%, para que sean más de $3 mil mensuales. ¡Órale!

Eso explica el por qué todo lo que diga “El Peje” le creerán y aplaudirán, como eso de que aquí se les atiende mejor que a los ciudadanos daneses, cuando el índice de atención que tienen en ese País es de los mejores del mundo, según la revista CEOWorld, pero de alguna manera es parte de estrategia para provocar a la oposición, porque sabe que propiciará que lo critiquen, lo que al final lo hace víctima. ¡Ni más ni menos!

A ese grado es que cayera en una violencia innecesaria, en ese desinforme de poco más de dos horas, el más largo de los seis que tuviera, como también lo hiciera al pedirle a los miles de asistentes que votaran a mano alzada si estaban de acuerdo en que se eligiera mediante el voto popular a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, como lo propone en su reforma al Poder Judicial. ¡Qué tal!

De ahí que así estuvo el pan, circo, maroma y teatro pa´l pueblo, como se dice popularmente, con los “otros datos” que siempre ha manejado, porque el verdadero informe es el que protocolariamente entregara la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, ante el Congreso de la Unión, eso por los inventos y puntachos que se aventara López Obrador, que para eso se pinta solo. ¡Esa es la impresión!

“Reparan” los ganaderos…Vaya que al que no le dejaron “díotra”, más que el salir de su zona de confort y levantar la voz es al cabecilla de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, luego de que ayer los agremiados lo “pusieran contra las cuerdas”, y tras una reunión de casi tres horas a puerta cerrada, salió a decir que la inseguridad en los ranchos es una realidad que ya no se puede ocultar.

O séase que así ya están “los reparos” contra Juan Carlos, de parte los rancheros que integran ese gremio, luego del asesinato del conocido ganadero, Luis Alejandro Morales Aguilar, de 52 años de edad, perpetrado el pasado martes en un rancho localizado en Querobabi, cercano al retén militar, y quien era hermano del actual Secretario de esa Unión, o de la UGRS, Alberto Morales Aguilar, por lo que así está el malestar. ¡Vóitelas!

Es decir, tuvo que pasar esa tragedia para que Ochoa Valenzuela finalmente los escuchara, y dizque actuara, pero sin dar mayores detalles, en cuanto a los enojos y frustraciones que le restregaran, a raíz de las malas experiencias por las que ya han atravesado, al señalar con dedo de fuego que ya es común el ver la presencia de gente rara, o de la “maña” en sus predios, pero no la reacción de las autoridades para contrarrestarlas.

Con ese argumento, o por el temor que asegurara que existe entre los ganaderos, es por lo que se reservara el denunciar si ya hay quienes les están pidiendo al mal afamado “cobro de pi$o” por parte de las bandas criminales, al adelantar que es algo que le plantearían directamente al gobernador, Alfonso Durazo, en la audiencia que ayer mismo sostendrían con él, a eso de las 19:30 de la tarde, para exponerle esa urgencia.

Al Ochoa hacer público que: “Se está viendo mucho abandono de los ranchos, la gente está perdiendo la fe en la actividad; no se sienten seguros. Hablan de que los empleados no les duran y se van porque tienen miedo”, pero lo cierto es que ya ni a él ya le tienen confianza, al decidir integrar un grupo de cuatro representantes para que lo acompañaran, y que a la hora de la hora no se vaya a poner “muy pajita”. ¡Tómala!

“Bienvenida” a diputados…A los que sí que les dieron “su bienvenida”, y no precisamente con fanfarrías, es los nuevos diputados locales que ahora integran la 64 legislatura del Congreso del Estado, y que el pasado domingo tomaran protesta, aun y cuando algunos están repitiendo, eso a raíz de la protesta que les hicieran ante esa sede legislativa los integrantes de la organización ciudadana denominada Humanidad MX.

Y es que los tribunos todavía ni se acomodaban en sus curules, cuando los de esa agrupación de próvida, promovidos por Raúl Encinas Rodríguez, se manifestaron para advertirles que ni se le vaya ocurrir contemplar aprobar la despenalización del aborto, como para que desde ya eviten incluirlo en sus agendas, como también lo hicieran sus antecesores, que optaron por “no meterse en camisa de once varas”. ¡Ñácas!

Porque en base a lo apuntillado por Encinas Rodríguez, su movimiento consiste en una lucha contra la implementación de políticas que consideran como progresistas, al sentenciar que: “Nos interesa mucho que los diputados sepan que la sociedad civil no votó por los antiderechos, específicamente por el derecho que llaman al aborto”, y que al respecto no hay convenios, pactos o tratados internacionales firmados por México.

Razón por la cual es que Raúl remarcara que: “Por lo tanto no es jurídicamente obligatorio, ni, aunque la Suprema Corte de Justicia haya emitido un resolutivo, aparentemente obligando a un Congreso a despenalizar el aborto, eso no existe”, pero aun así se están “curando en salud”, eso a partir de que los “levantadedos” que se fueron “palomearon” controvertidas temáticas como las del matrimonio igualitario, entre otras. ¡Ups!

Ante lo que se deduce que por eso que con anticipación les están mandando el mensaje, mediante ese plantón que les armaran, de que ya saben a lo que se exponen si les da por atentar contra la vida de los infantes que todavía están en los vientres de las madres, porque no se quedarían de brazos cruzados, y es por lo que a una Rosa Elena Trujillo, de Movimiento Ciudadano (MC), terminara por “temblarle el dedo”. ¡Mínimo!

Nomás no reacciona CFE…Aunque generalmente es como “tirarle piedras al sol”, pero habrá que ver cuál es la reacción que hay de los operadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante la marcha realizada el pasado sábado por los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), encabezada por Ignacio Peinado, para exigirles el restablecimiento del pago en efectivo en los cajeros durante las 24 horas. ¿Será?

Para el caso es que Peinado Luna cuestionara “la ocurrencia” de la CFE, como esa de restringir los horarios para recibir dinero al “chaz chaz” en los llamados CFEmáticos, con lo que se ha afectado a quienes no tienen tarjeta bancaria, o bien, requieren hacer pagos parciales para cubrir el monto del cobro, lo cual han calificado como inadmisible, cuando se supone que fueron creados para “facilitarle la vida” al usuario. ¿Qué no?

No obstante, y, por otro lado, esa paraestatal federal ha pretextado que lo ha hecho por la inseguridad que implica el portar dinero constante y sonante, ante lo que “El Nacho” Peinado lamentó que la sociedad tenga que atrincherarse ante su incapacidad para atender esa problemática, en lugar de brindarle seguridad, como sería colocando guardias de vigilancia en esos centros de cobro. ¡Tan sencillo como eso!

Casi por nada es por lo que resaltara que: “Debe el Estado salvaguardar el derecho que tenemos los usuarios a la hora, el día que nosotros decidamos, en nuestras circunstancias, -de hacer los pagos- no nos pueden restringir al horario que a ellos les favorece, por lo que así se dio esa enésima manifestación que partió del Jardín Juárez, hasta la “Comisión” de esta Capital, ubicada en las calles San Luis Potosí y Matamoros.

Aun así, y ante esa recurrente cerrazón de los de la CFE, Ignacio da cuenta que, hasta el “Gober”, Alfonso Durazo Montaño, ya se ofreció para mediar, como lo ha hecho en otras ocasiones, y a quien le expuso que incluso la agrupación estaría dispuesta a aceptar un horario hasta las 22:00 horas, para dar oportunidad a quienes trabajan y salen tarde a que puedan acudir antes de esa hora a hacer sus pagos, o abonos en efectivo.

