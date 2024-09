Adrián Marcelo abandona La Casa de los Famosos México 2 tras tenso enfrentamiento con Gala Montes

La madrugada del miércoles 4 de septiembre, los seguidores de La Casa de los Famosos México 2 quedaron sorprendidos al conocer que Adrián Marcelo había decidido abandonar el reality show tras un altercado con la actriz Gala Montes. El equipo Tierra perdió a otro integrante con la salida del polémico conductor y youtuber de Monterrey.

En medio de la noche, la Jefa de la casa reunió a los participantes para comunicarles la decisión de Adrián Marcelo: “Tengo algo muy importante que decirles, hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar La Casa, el juego terminó para él”. Luego de este anuncio, el influencer no volvió a aparecer en cámara, no se despidió de los demás habitantes y tampoco empacó sus pertenencias. Ante esta situación, la producción solicitó ayuda para recoger sus cosas y guardarlas en el almacén. Hasta el momento, el reality no ofreció más detalles sobre las razones exactas de su salida ni sobre las condiciones en que se retiró.

La partida de Adrián Marcelo generó reacciones mixtas entre los internautas; algunos celebraron su salida, mientras que otros criticaron el momento en que ocurrió, especulando que se debió a la pérdida de patrocinadores del programa. “Les tocaron la bolsa y ahora sí actuaron”, “Hoy duerme tranquilo México”, y “Lo obligaron a abandonar antes de que se perdiera los pocos patrocinadores” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La tensión en la casa aumentó en la gala del martes 3 de septiembre, cuando la conductora Odalys Ramírez cuestionó al youtuber sobre una declaración que había hecho durante la gala de eliminación del domingo anterior. Al ser salvado de la eliminación y regresar con su equipo, Adrián Marcelo expresó: “Una mujer menos para maltratar”.

Después de este comentario, Adrián Marcelo no fue enfocado por ninguna de las cámaras y no se despidió de sus compañeros. Por su parte, Gala Montes criticó duramente al influencer, calificándolo como “misógino” y señalando que no debía permanecer en el reality. “Es una persona misógina y no debería de estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces y así como te los estoy diciendo yo te los van a repetir muchas mujeres allá afuera, estás más seguro aquí adentro que allá afuera”, afirmó Montes.

En respuesta, Adrián Marcelo argumentó que jamás había puesto en riesgo la seguridad de ninguna mujer dentro de la producción, y sugirió que, de haberlo hecho, habría sido expulsado de inmediato por el propio programa.