Egresado de Unison hará posgrado en Alemania tras concluir su preparación en ese país

Sergio Octavio Federico Gutiérrez recibió una beca por la Fundación Esposos Rodríguez

Sergio Octavio Federico Gutiérrez, alumno de la Licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad de Sonora, recién terminó en Alemania su preparación universitaria y, en abril de 2025, continuará el posgrado con el apoyo de la Beca de Excelencia de la Fundación Esposos Rodríguez.

“Soy recién egresado de la Licenciatura en Ingeniería Química y logré terminar mis estudios en Alemania a través del programa KOSPIE (“Combined Study and Practice Stays for Engineers from Developing Countries)”, expresó.

Por sus méritos académicos, Sergio Octavio recibió la noticia de haber sido seleccionado con la Beca de Excelencia que otorga la Fundación Esposos Rodríguez y, con este apoyo, realizará su Maestría en Ingeniería Química y Energía en la Universidad OVGU Magdeburg, también en Alemania.

Explicó que, desde abril, será parte de un programa que consiste en cursar varios módulos en los que se le permitirá conocer y enfrentar las complejidades y desafíos que se viven actualmente en el campo industrial, en específico, en la innovación y diseño de procesos esenciales para el crecimiento de varios sectores económicos.

En su preparación, añadió, se familiarizará en las nuevas políticas verdes, en tecnologías de vanguardia y estrategias que se practican en empresas alemanas mundialmente reconocidas como son BASF, Siemens y otras, por los siguientes dos años.

El egresado de la máxima casa de estudios reconoció la base académica lograda a su paso por su alma mater y al apoyo que le brindaron los maestros del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia.

“Mis estudios en la Universidad de Sonora me brindaron una base académica sólida gracias a los excelentes maestros, así como varias herramientas y habilidades que hasta el día de hoy me siguen sirviendo para cumplir con tareas y objetivos dentro del departamento de ingeniería de reacciones en la sede principal de la empresa química BASF”, reiteró.

Para Sergio Octavio, el futuro de Sonora está en los nuevos profesionistas, sobre todo, porque es un estado con un alto potencial en la industria energética, un área que destaca a nivel mundial para los próximos diez años, especialmente, con la disminución prevista en el uso del combustible fósil y el crecimiento acelerado de las energías renovables y el llamado ‘oro blanco’, como es considerado el Litio.

