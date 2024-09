Profeco retira cervezas sin alcohol del mercado: incumplimiento en etiquetado y normativa vigente

México, el cuarto país con mayor consumo de cerveza per cápita a nivel mundial, después de Estados Unidos, China y Brasil, enfrenta una nueva medida regulatoria relacionada con su popular bebida. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que retiraría del mercado aquellas cervezas sin alcohol que no cumplieran con la normativa vigente. Este tipo de bebida, que contiene menos del 0,5% de graduación alcohólica y no representa un riesgo para quien la consume, ha ganado popularidad en la última década.

En su estudio de calidad correspondiente a la edición de septiembre de la Revista del Consumidor, Profeco detectó que varios productos etiquetados como cervezas sin alcohol no cumplían con los requisitos para ser denominados de esta forma. David Aguilar Romero, titular de Profeco, explicó en entrevista para El Universal: “por normatividad no podemos llamarle cerveza al producto que no tiene alcohol, por norma debe contener alcohol, 2%”. Por esta razón, diversas marcas optaron por comercializar estos productos bajo el término “bebida no alcohólica” en lugar de “cerveza sin alcohol”.

Durante el estudio, Profeco evaluó 19 productos: 12 cervezas con baja graduación alcohólica (entre 2% y 3% de alcohol) y siete bebidas no alcohólicas. Aunque la mayoría de los productos cumplió con la normativa, se detectó que la marca española Mahou 0,0 tostada, etiquetada como cerveza, contenía menos del 0,5% de graduación alcohólica, lo cual no se ajusta a las regulaciones mexicanas.

Como resultado, Profeco procedió al retiro de dos lotes de Mahou 0,0 tostada e inició el proceso de contacto con el proveedor para aclarar la situación. Se planteó que, debido a que el producto se presenta en botellas de vidrio, un reetiquetado adecuado podría permitir su comercialización sin inconvenientes.

La normativa que regula el etiquetado de bebidas alcohólicas en México difiere de la aplicada en otros países. Mientras que en México una bebida solo puede ser considerada cerveza si contiene más del 2% de alcohol, en España, según el Real Decreto 53/1995, una cerveza sin alcohol puede tener una graduación alcohólica menor al 1% en volumen.

Además del incumplimiento en el etiquetado, el estudio de Profeco también reveló que varias cervezas ligeras y bebidas sin alcohol contenían altos niveles de azúcar. Si bien este contenido no es ilegal, es un factor que debe comunicarse de manera clara a los consumidores. Las bebidas con mayor contenido de azúcar detectadas incluyeron Erdinger weissbier (3,56 gramos por cada 100 mililitros), Mahou 0,0 tostada (3,19 gramos), Tecate cero (2,84 gramos) y Old Milwaukee, bebida no alcohólica de malta (2,55 gramos). Aguilar Romero subrayó la importancia de que los consumidores sean conscientes de que estas bebidas, aunque bajas en alcohol, no necesariamente son bajas en calorías.

El estudio de Profeco verificó el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables a la información comercial, contenido neto, niveles de sodio, contenido alcohólico, componentes volátiles, azúcares y contenido energético, de acuerdo con las normas NOM-002-SCFI-2011, NOM-142-SSA1/SCFI-2014, NOM-199-SCFI-2017 y NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Comparte esto: Facebook

X