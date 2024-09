Sin medias tintas

¡¡Habla claro diputado!!

Madrugan con reforma

Hacen frente ganaderos

¿Contrabando de niños?

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Habla claro diputado!…El que habló claro es el nuevo diputado local de la alianza de Morena, y también dirigente de la CTM en Hermosillo, Oscar Ortiz Arvayo, en lo que fuera su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, al advertir que los legisladores no pueden seguir metidos en las camisas de colores partidistas, sino que por el contrario deben tenerse altas miras. ¡De ese pelo!

De ahí que en su caso adelantara que en el Congreso del Estado levantará la voz por los trabajadores, así como por sus representados del distrito 9 del sector Sur de la Capital, y con un compromiso redoblado, a partir de que fuera el segundo legislador más votado de Sonora, con un 65.14%, equivalente a casi 32 mil sufragios, sólo detrás de la morenista, Ernestina Castro, reelecta por Obregón, quien alcanzó un 70% y cacho.

Es por eso que en base ese respaldo ciudadano logrado en la urnas, en las elecciones del pasado 2 de junio, que Ortiz Arvayo no se “anduviera por las ramas”, y entre otras cosas dijera no estar de acuerdo con esa vacilada, de que el sistema de salud mexicano está mejor que el de Dinamarca, como recientemente lo reiterara el “Prejidente”, Manuel López Obrador, en su Sexto Informe de Gobierno. ¡Ni más ni menos!

Al apuntillar que aunque se han hecho esfuerzos en ese todavía insaludable terreno, pero que no han sido suficientes, así que desde su visión la situación no está como para “tirar cohetes”, o el andar haciendo esas comparaciones que suenan a chunga, porque a su juicio no tenemos el sistema de salud que necesitamos, y ya no digamos el que nos merecemos, por lo que así es como aclarara el dato tocante a ese invento. ¡Tómala!

Y vaya que el líder municipal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) es un conocedor de esa especialidad, por ser una de las banderas que desde hace tiempo han enarbolado, por las reiteradas protestas que han realizado para exigir el mejoramiento de la atención de sus agremiados por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reconciendo que para nada se está mejor que antes en ese ámbito.

Tan le asiste la razón a Oscar, que ya el mismo López Obrador confesó que inventó esa aseveración sólo para “torear” a sus contrario, y de paso darle la nota a los medios de comunicación, lo que habla de la informalidad en la que ha caido al portar la investidura presidencial, en lo que es una flagrante mentira con la que ya se pone en duda la veracidad del resto de lo que informara, y es por lo que se dice que vive en “Obradolandia”.

Sin embargo, y contrario a esos puntachos presidenciales, lo que es Oscar mostró tener sensibildad y seriedad, a la hora de aceptar que de esos dichos, a lo que son los hechos, sí que hay mucho trecho, por ser un déficit médico que ha vivido en carne propia, desde sus tiempos de obrero de la Planta Ford de la Ciudad del Sol, y es por lo que ya no le van a contar, y mucho menos cuentear, de ahí que clarificara el punto. ¿Cómo ven?

Razón por la cual es que por igual “apechugara” que el transporte urbano “está para llorar”, ante la falta de camiones, con lo que ahora el usuario espera más; además de señalar el rezago social que hay en la periferia, por la carencia de los servicios más básicos, y es por lo que adelantara que en la Cámara de Diputados se pronunciará por un prespuesto con un enfoque social, con la mira puesta en apoyar a los más necesitados.

Es decir, Ortiz dejó entrever que no le importará que en “Hornosío” haya un alcalde de oposición, como es Antonio “Toño” Astiazarán, a la hora de promover más presupuestación para el 2025, por los problemas que padecen los ciudadanos no tener un color de partido, como si lo han visto otros, como la ex regidora y ahora diputada, Vicky Espinoza, que ha sido una contreras por inercia del Ayuntamiento hermosillense. ¡Ñácas!

Madrugan con reforma…Quienes sí que se quedaron muy “fuera de la jugada” son los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que ayer por la mañana protestaran ante los palacios de gobierno estatal y municipal, así como en la sede del Legislativo, para pedirles que discutieran la propuesta de Reforma Judicial, cuando ese mismo miércoles en la madrugada ya había sido aprobada. ¡Pácatelas!

Por ese motivo es que a los manifestantes les quedara aquello, de que ¡Ya ni llorar es bueno!, después de que desde las 8:00 horas se reunieran en la Plaza Zaragoza, con la intención de solicitarle una audiencia a las autoridades de los diferentes niveles gubernamentales, porque según lo ventilado por uno de los marchistas, la pretensión: “Es entregar un escrito al Alcalde, al Gobernador, en el Poder Judicial y el Congreso”. ¡Ajá!

Y es que para esas horas los diputados federales encabezados por el coordinador morenista, Ricardo Monreal, ya habían sesionado en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en una de sus canchas de basquetbol, y sobre sillas de fiesta, después de que estudiantes de la Universidad Autónoma de México (UNAM) les bloquearan los accesos al edificio del Congreso de la Unión para evitar que se reunieran.

Así que con todo y ese bloqueo la “aplanadora” conformada por los tribunos de Morena, el Verde, PT y demás, terminaron por avalar, o más bien mayoritear en lo particular y general esa reformada al sistema judicial, para en fast track, o “de volada” turnarla al Senado, y que igual la “palomeara”, aunque la duda que había es que ahí les haría falta un voto para la mayoría calificada, y esperaban lograrlo de un opositor.

Ante cuyo escenario se daba por descontado que para hoy “juebebes” ya debía haber pasado a la historia la forma en que hasta ahora se impartía justicia, que contra todo lo que pueda decirse, pero consideran que era más confiable, por ser jueces, magistrados y ministros de carrera, no como los improvisados que habrá de aquí pa´l real, porque si bien hacía falta una reformítis, pero no era para tanto, o para que fuera de tajo.

Hacen frente ganaderos…Los que acordaron formar un frente son los ganaderos del Estado y el gobernador, Alfonso Durazo, luego de la reunión de poco más de dos horas que sostuvieron el pasado “San Lunes”, y a la que asistieran representantes de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), presidida por Juan Ochoa, para implementar acciones y contrarrestar los brotes de inseguridad que han estado enfrentando.

Eso a raíz del asesinato del conocido ganadero, Luis Alejandro Morales Aguilar, de 52 años de edad, perpetrado el pasado 27 de agosto en un rancho ubicado en Querobabi, cercano al retén militar, y quien era hermano del actual Secretario de la (UGRS), Alberto Morales Aguilar; aunado a que en el ejido El Claro de Santa Ana mataron a otro; en tanto que dos rancheros de apellido Góngora de Caborca están desaparecidos.

Lo que explica el por qué Durazo Montaño mostrara esa empatía, y recibiera a Ochoa Valenzuela y compañía, para que “de pe a pa” le expusieran el cómo está ese ambiente inseguro en que realizan su actividad, por el apanicamiento que ya hay, derivado de los últimos hechos violentos que han afectado a ese gremio, como el de Luis Alejandro, que fuera secuestrado y ultimado a balazos por un grupo armado. ¡De ese tamaño!

Tan es así que Juan Carlos ventilara, que luego de esa encerrona se definieron algunas estrategias, pero que por motivos de seguridad no pueden revelarse, al sostener que: “Obviamente se deben manejar con discreción, porque son acuerdos que van a ser en contra de la inseguridad y no se pueden difundir, pero por lo menos ya hay una ruta, el primer paso ya se dio”, por la que así estuvo la atención que les concedió el “Gober”. ¡Órale!

Y como nobleza obliga, es por lo que Ochoa Valenzuela dijera que: “Es un problema serio que no depende de plazos, que se tiene que atender con la seriedad que se requiere; no a raíz de esta reunión empezaron las acciones, empezaron desde antes y se deben empezar a notar. Se va a trabajar con la seriedad que requiere y obviamente los resultados se van a ver, hablar de plazos en un problema tan serio, es irresponsable”. ¡Ups!

¿Contrabando de niños?…Y lo que afloró que es una realidad es el contrabando de niños, y para quien dude de lo anterior ahí tienen que trascendió que Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza -CBP por sus siglas en inglés- adscritos al Puerto de San Luis, Arizona, arrestaron a una mujer que pretendía ingresar a Estados Unidos a dos menores ilegalmente, de 11 y 8 años de edad, a los cuales llevaba sedados. ¡Palos!

En lo que es un intento fallido de tráfico de infantes, que tuvo lugar el pasado 29 de agosto del 2024, a eso de las 23:30 horas de la noche, cuando los oficiales asignados en esa frontera con San Luis Río Colorado, Sonora, revisaron a una ciudadana estadounidense de 28 años, que conducía un Nissan Sentra 2007, y que presentó los certificados de nacimiento de los EU del par de pequeños que viajaban en su vehículo. ¡Glúp!

No obstante, y al parecer porque los aduanales sospecharon algo, es por lo que la remitieron a una segunda checada secundaria para una mayor inspección, donde la fémina declaró que los chiquillos eran miembros de la familia, pero ya durante la esculcada y los interrogatorios, descubrieron que no había ninguna relación familiar entre ellos, y es por lo que la detuvieron y le confiscaron el vehículo. ¡Increíble, pero cierto!

Toda vez que, aunque las actas de nacimiento eran legítimas, simplemente no pertenecían a los peques rescatados y salvados, que, para empezar y terminar pronto, eran ciudadanos mexicanos, además de que caerían documentos de entrada válidos, y quienes confesaron que les administraron sedantes para dormirlos antes del intento de cruce, como una forma de evadir la detección, y es por eso de la hora en que lo hicieron.

En esos términos está ese grave suceso, que deber ser una alerta para la directora del DIF estatal, Lizeth Vásquez Ochoa, así como para las demás instancias relacionadas con la protección de la niñez, por suponerse que no debe ser un hecho aislado, como resultado de que la Entidad es una zona de paso de los contrabandistas de humanos, y lo más delicado es que en esos casos hasta se hable de tráfico de órganos.

