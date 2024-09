Votará Beltrones en contra de Reforma Judicial; Anuncia en redes sociales

El senador sonorense, afirmó que no es la reforma que México necesita

Redacción Entorno Informativo

El senador sonorense, Manlio Fabio Beltrones Rivera, informó a través de sus redes sociales que su voto en torno a la reforma al Poder Judicial será en contra.

Mediante un mensaje, señaló que “en los últimos días he recibido diversos mensajes en los que piden confirme mi postura respecto a la reforma al Poder Judicial, la cual no tiene el consenso que necesita una modificación de esa naturaleza”.

“Como lo he mencionado en anteriores ocasiones y hoy que he releído la minuta que ha llegado al @senadomexicano, reafirmo mi convencimiento total de que ésta no es la reforma que México necesita”, abundó.

“Siempre he sostenido que hay que fortalecer a las instituciones, no debilitarlas, por lo que reitero que, en su momento, asistiré a la sesión en donde se discuta y votaré en contra”, afirmó.

Comparte esto: Facebook

X