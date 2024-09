Inicia vacunación del virus contra papiloma humano en el estado

Se prevé aplicar 25 mil 263 dosis entre niñas de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizadas, además de menores de 12 a 16 años no escolarizadas que no se hayan vacunado

Redacción Entorno Informativo

La Secretaría de Salud (SS) arrancó en el estado la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), donde se aplicarán 25 mil 263 dosis de la vacuna tetravalente, para lo cual se prevé visitar más de mil 770 escuelas primarias.

El secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zegarra, destacó la importancia de la aplicación de este biológico, el cual tiene como objetivo vacunar a la población blanco, que son las mujeres adolescentes que cursen quinto de primaria y de 11 años no escolarizadas (una dosis), así como a adolescentes de 12 a 16 años no escolarizadas que no hayan sido vacunadas previamente.

“La vacuna contra el virus del papiloma humano la tenemos que poner precisamente a las niñas que están en quinto grado de primaria o que tienen 11 años, porque están exactamente en la edad donde tenemos la mejor oportunidad de prevenir esa enfermedad que en su momento puede llegar a causar cáncer”, enfatizó.

Es importante mencionar que, para las adolescentes escolarizadas se emitirá un consentimiento informado para madres, padres o tutores, y con esto se aplicará la vacuna. En cuanto a las no escolarizadas, podrán acudir a los módulos de vacunación en las unidades de salud, puestos fijos y semifijos en puntos estratégicos.

Para la población de mujeres Cis y Trans de 11 a 49 años que viven con VIH, se les aplicará la inmunización a través de puestos fijos y semifijos en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits).

La campaña esquemas de vacunación contra VPH 2024 se llevará a cabo en los 72 municipios de Sonora, con la participación de todas las Instituciones del sector salud, como Secretaría de Salud Pública, IMSS-Ordinario, IMSS-Bienestar, Issste, Isssteson, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, y Asociación de Padres de Familia, así como Sedena y Semar.

Comparte esto: Facebook

X