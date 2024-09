Sin medias tintas

Descubren “encajuelado”

Hacen inversión histórica

¡$uman por los jubilados!

Recomiendan pararrayos

Por Martín Romo (El Verdugo)

Descubren “encajuelado”…Y sí que en Hermosillo ya está pasando cada cosa, y para prueba está el que ahora en la madrugada del pasado “juebebes” detuvieran a tres adolescentes y dos adultos, tras una persecución por el bulevar De los Ganaderos, y al ser interceptados en la camioneta en que viajaban, en la cajuela les encontraron un hombre sin vida y amordazado, además de seis armas de fuego. ¡De ese pelo!

En lo que es un arresto que tuvo lugar alrededor de las 2:00 horas, frente al vertedor de la presa “Abelardo L. Rodríguez”, donde aseguraron a José María “N.” y Brayan Alexis, de 24 y 22 años de edad, respectivamente; así como a tres adolescentes de 17 años, quienes todavía se bajaron con una actitud agresiva de una Jeep Grand Cherokee, color gris rata, modelo 2014, por lo que procedieron a someterlos. ¡Ni más ni menos!

Eso luego de que los integrantes de un grupo operativo de las diferentes instancias de seguridad los detectaron, al estar en un filtro para inhibir el delito en las calles Beltrones y Diego Rivera, cuando observaron al aludido vehículo circular a exceso de velocidad de Norte a Sur sobre el mencionado bulevar, en el Oriente de la ciudad, por lo que procedieron a perseguirlos hasta alcanzarlos, con el saldo antes citado.

Ya que al inspeccionar la unidad en la que iban con maldad, y como “alma que lleva el diablo”, les hallaron “encajuelado” a un sujeto con signos de violencia, y quien estaba amarrado de las “muñecas”, y del que se desconocía su identidad; así como armamento de uso exclusivo del Ejército; y un radio portátil de la marca Motorola, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). ¡Tómala!

Casi por nada es por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), cuyo titular es Gustavo Salas, ya adelantara que a la quinteta de arrestados se les investigará por los presuntos delitos del fuero común como es homicidio, ocultamiento de cadáver, asociación delictuosa y lo que resulte, aunque para empezar se les dio entrada por portación de armas prohibidas, por como andaban armados “hasta los dientes”. ¡Zaz!

Luego entonces así estuvo ese comentado hecho, que de alguna manera es un reflejo de los niveles de inseguridad que ya hay en la Capital, por la facilidad con la que “levantan”, matan y desaparecen, porque muy seguramente que, de no haberlos atrapado, el que llevaban en la gaveta de la Cherokona se habría convertido en un desaparecido más, de esos que no se vuelven a ver. ¡Vóitelas!

Es por eso de necesidad que ya había, de que se implementaran ese tipo de operativos policíacos en conjunto, con los que sí que se habían tardado, por lo “muy sueltas” que ya estaban las bandas delincuenciales que se sabe que se mueven en la Ciudad del Sol, y que son las que en las últimas semanas habían estado perpetrando las seguidillas de asesinatos que se registraran, al estarse disputando la plaza. ¡Pácatelas!

De ahí que se diga que muy probablemente que han seguido con esa clase de ejecuciones, pero ahora tal vez sin hacer tanto ruido, y desapareciéndolos de noche, como en esta ocasión se pusiera de manifiesto, por no ser normal el que a alguien lo maten y trasladen de esa forma, lo que deja entrever que tiene todo el sello del “Narco”, aunque habrá que ver que arrojan las indagaciones, aun y cuando nunca dan razón de las mismas.

Hacen inversión histórica…Quien una vez más está demostrando que obras son amores y no sólo buenas intenciones es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, y para evidencia está el que durante el primer periodo de su gobierno, hubiera una inversión histórica de casi $2 mil millones de pesos en obra pública, pavimentación, bacheo y mantenimiento de calles, y que va por más en su próximo trienio.

En esos positivos términos está el “corte de caja” que acaban de hacer los titulares de las áreas de Planeación del Gobierno Municipal, Implan, Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Cidue, Cmcop, Servicios Públicos y Parques y Jardines, al presentar los logros alcanzados en sus programas en la actual administración municipal encabezada por Astiazarán Gutiérrez, por lo que así está el saldo a favor. ¡Órale!

Para quien dude de lo anterior es que el director de Planeación del Municipio, Alejandro Romero Ayala, detallara que en esa gestión del “Toño” Astiazarán se invirtieron mil 828 millones de pesos, de los cuales el 70% se canalizó a obras públicas con recurso propio municipal, y el resto con el apoyo del gobierno estatal y federal, y sin endeudar al Ayuntamiento, por lo que así ha estado el acierto en esa materia. ¡De ese vuelo!

Por esa razón es que “Hornosío” ya aparece colocado en el segundo lugar en inversión en obra pública a nivel Noroeste, sólo por abajo de Chihuahua, Chihuahua, y no es para menos, por lo que ha sido la modernización del paso a desnivel de Veracruz y Luis Encinas; así como del Parque Madero; y la reconstrucción del muelle de Bahía de Kino; y la pavimentada de 42 vialidades, además de 22 cruceros de concreto hidráulico.

Y por si eso fuera poco, en materia de Servicios Públicos el coordinador general, Sergio Pavlovich Escalante, resaltó que el servicio de recolección de basura se posicionó este año en el primer lugar a nivel nacional, según el INEGI; e igualmente recibieron una la flotilla de 10 barredoras eléctricas para atender las principales calles; y se creó la aplicación “Recolector H”, que muestra la ruta del camión recolector. ¿Cómo ven?

Mientras que la que consideran la “cereza en el pastel” es la adquisición de 220 patrullas eléctricas, en lo que es calificado como un innovador plan catalogado como de gran éxito, porque aunado a eso para cargarlas se instaló la electrolinera más grande de Latinoamérica, entre otros proyectos que se han instrumentado para aprovechar la energía solar, como la colocación de paneles solares en el Palacio Municipal. ¡Qué tal!

¡$uman por los jubilados!…Vaya que la que no ha sido en vano es la lucha que desde hace tres años iniciaron los jubilados y pensionados de la Comuna hermosillense, luego del recorte que les hicieran de los vales de despensa que les entregaban, por ya no estar en activo, y que es por lo que se pactara un convenio con el Gobierno del Estado para seguirlos apoyando con ese complemento alimentario a sus pensiones.

De ahí que, al renovarse ese pacto, es por lo que el gobernador, Alfonso Durazo, en el marco de un acto que se realizara para ese efecto, les entregara ese respaldo económico, que asciende a más de $14 mil pesos anuales por persona, mediante el programa “Entrega de Complemento Alimentario a tu Pensión”, impulsado a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesson), en beneficio de más de 600 ex trabajadores retirados.

O séase que así está esa unión de esfuerzos y sensibilidad que se renovará, para apoyar a quienes menos tienen y más lo requieren, al en el presente 2024 refrendarse ese acuerdo con algunas modificaciones, respecto al del 2023, y es que el año pasado se operó con una bolsa en conjunto de $15 millones, de los cuales $6 “melone$” aportó el Gobierno municipal, y $9 millones el estatal, para ese fin con un enfoque social.

Toda vez que bajo ese esquema que seguirá vigente, vía la Sedesson se apoyará a los ganan por encima de los $7 mil pesos mensuales, y que lleguen hasta los $30 mil, previo estudio socio-económico; en tanto que el Municipio lo hará con quienes alcanzan una percepción menor a los $7 mil pesos cada treinta días, como una forma de reconocerles los años de servicio prestados, para que tengan un ingreso más digno. ¡Mínimo!

Tan es así que Durazo Montaño dijera: “Este fue el primer problema que tuvimos al iniciar mi gobierno, y me da muchísimo gusto que lo resolvamos de manera definitiva. Me dolía el alma verlos protestar, me dolía el alma, y hoy que traemos una respuesta ante ustedes me siento más aliviado que ustedes”, porque la intención es la de mejorarles su calidad de vida, y ayudarles a enfrentar las carencias económicas de una mejor manera.

Recomiendan pararrayos…Ahora sí que por si algo faltara, resulta y resalta que el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda, está recomendando la instalación de pararrayos durante la construcción de los establecimientos comerciales, derivado de que ahora durante el verano las tormentas eléctricas son cada vez más frecuentes. ¡De ese tamaño!

Así está la advertencia que ahora está haciendo Lagarda Vásquez, a raíz del megaincendio que se suscitara el pasado jueves 29 de agosto en una bodega de combustibles, ubicada en el bulevar García Morales y Quiroga, en el sector Poniente, al determinarse que lo causó un rayo, y es por eso de la necesidad que ya hay de contar con esas instalaciones especializadas para la atracción y neutralización de esos rayos y centellas. ¡Glúp!

Para el caso es que el funcionario de la Conagua explicara que: “La tormenta eléctrica es una fuerte actividad de rayos, en la cual se hace la tormenta eléctrica, hay presencia de rayos y relámpagos que los generan las mismas condiciones atmosféricas con las lluvias, con las nubes”, y que no necesariamente tienen que “caer” por fuera de la zona urbana, sino también dentro de la ciudad, y en especial sobre los postes y árboles.

Como evidencia de ello Gilberto señaló que en lo que van del año ya han tenido lugar dos de esos sucesos que están dejando de ser extraños, por aquello de que “pintan” para volverse más comunes, al ventilar que una semana antes de que ardiera el almacén en cuestión, también fue impactado por una de esas descargas eléctricas de la naturaleza un domicilio de la colonia Las Minitas, causándole averías al cableado eléctrico.

Ante lo que se concluye que hasta en eso van a tener que invertir de aquí pa´l real los propietarios de los negocios, para evitar posibles incendios, y también quienes en sus casas no quieran correr el riesgo de un siniestro de esos, sobre todo aquellos que cuentan con paneles solares, por intuirse que pudieran ser más susceptibles a atraer esa electricidad que se genera a raíz de los choques de las nubes. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X