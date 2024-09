Logran siete medallas en Internacional de taekdwondo; Estudiantes de Sonora

Fueron cinco de oro, una de plata y otra de bronce las que obtuvieron

Con un total de cinco medallas de oro, una de plata y una de bronce, estudiantes deportistas sonorenses destacaron en el Campeonato Internacional de Taekwondo Escolar, que se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, anunció la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

La dependencia educativa estatal felicitó el destacado desempeño de los alumnos, quienes se alzaron victoriosos con los primeros lugares en el encuentro deportivo que reunió a los mejores exponentes del taekwondo de diferentes países de Latinoamérica.

Los estudiantes acudieron con el apoyo del Gobierno de Sonora y previo a la justa, participaron en un Campamento Internacional Escolar de Taekwondo impartido por deportistas olímpicos de dicho país, quienes compartieron técnicas de combate, acompañados del entrenador, Guillermo Hernández Maldonado.

La SEC detalló que la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees) notificó a la dependencia de la invitación que recibieron los sonorenses para acudir al Campeonato, tras destacar en la Gimnasiada Nacional 2024, realizada en Puebla, el mes de julio.

Los ganadores de la medalla de oro son: Rodrigo Russo Olivas, secundaria Técnica No. 5, de Navojoa y Sebastián Grajeda Domínguez, secundaria Estatal No. 2 “Prof. Othón Almada”, de Navojoa; Sebastián Gerardo Franco Ramos, secundaria Técnica No. 68, Agua Prieta; Raymundo Eduardo Ruiz Nieblas, secundaria General No. 5 “José Vasconcelos”, y Rigoberto López García, Colegio Muñoz, unidad El Llano, de Hermosillo.

En tanto, la medalla de plata fue para David Andrés Noriega Carrazco, secundaria Técnica No.18 “Mtra. Elsa Guadalupe Cáñez Coronado”, de Agua Prieta y la de bronce para Norman Julián Flores Félix, del Cobach Sonora, plantel José María Maytorena, de Guaymas.

