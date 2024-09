AMLO reveló interés de su hijo Andrés en la política para consolidar Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, planea involucrarse en la política una vez que él deje la Presidencia de México, con el objetivo de “ayudar a consolidar Morena”. Durante su conferencia mañanera de este lunes 9 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador explicó que, a diferencia de sus otros hijos, Gonzalo y José Ramón López Beltrán, quienes le manifestaron que no tienen interés en participar en la política, Andrés Manuel sí tiene la intención de hacerlo.

“Quiere ayudar a consolidar Morena, yo no voy a influir en nada, pero él quiere participar (…) quiere apostar a ser electo”, declaró López Obrador, refiriéndose a la intención de su hijo Andrés Manuel López Beltrán.

El mandatario aclaró que su hijo no buscará la presidencia de Morena, pero sí tendrá una participación activa en el partido. Además, López Obrador recordó el acuerdo que hizo con sus hijos desde hace tiempo: “Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo, les agradezco mucho porque lo han respetado. Mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso, y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya están grandes”, explicó.

López Obrador también enfatizó la importancia de ser coherente y aseguró que no tolera el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo o la corrupción. “Si yo aceptara el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo, la corrupción, no tendría autoridad moral y cualquiera me faltaría al respeto”, afirmó, rechazando que sus hijos tengan negocios en el gobierno y criticando a los periodistas que han insinuado lo contrario.

Sobre su hijo menor, Jesús Ernesto, mencionó: “Igual Jesús, cuando termine de estudiar y quiera participar, que lo haga, son libres, yo ya voy a estar jubilado”.

López Obrador también habló sobre las dificultades que su familia ha enfrentado a lo largo de su trayectoria política, mencionando a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a su hijo Jesús Ernesto y a su fallecida esposa Rocío: “Mis hijos han padecido mucho, la familia, Beatriz, Jesús, mi finada esposa Rocío, a ella le tocó la etapa más difícil cuando iniciamos como opositores en Tabasco”, concluyó.