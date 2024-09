Analizarán grieta en La Costa; Expertos en Geología de la Unison

Se desconocen las causas que provocaron el hundimiento del terreno en el ejido “Coronel Cruz Gálvez” aunque se descartó esté relacionado con la falla de San Andrés

Personal del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora realizará un estudio de tipo geofísico que permita determinar el origen, profundidad, comportamiento y extensión de la grieta que apareció el pasado cinco de septiembre en la superficie del Ejido Coronel Cruz Gálvez de la Costa de Hermosillo.

Al respecto, el jefe del Departamento de Geología, José Ismael Minjárez Sosa, explicó que el trabajo de campo iniciará este martes 10 de septiembre con el apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora, en el que participarán los docentes Javier Valencia Sauceda, Alba Lucina Martínez Haros, Elia María Tapia Villaseñor y Lucía Valenzuela Gastélum, y se estima tener más datos en un plazo de 15 días.

“Consideramos nosotros importante no generar alertamiento o generar temor en la sociedad ante el fenómeno. Es importante mantener la calma” y no comparar la grieta del ejido Cruz Gálvez con las que ocurren en lugares como California o Los Ángeles, en Estados Unidos, donde se registran fenómenos extremos. Incluso, lo sucedido no tiene relación con la falla tectónica de San Andrés, explicó, ya que ésta se encuentra lejana.

Mencionó que este tipo de grietas tienen tres posibles orígenes: de tipo tectónico, es decir, una fractura en el terreno con un ligero movimiento; otra razón puede ser por bombeo excesivo del agua subterránea, lo que ocasiona un reacomodo de los espacios que quedan vacíos al bombearla, la compactación del terreno y posteriormente ocurre el hundimiento; o bien, por el colapso de huecos en el subsuelo debido a minas o cavernas.

En el caso de la grieta del Ejido Coronel Cruz Gálvez, la hipótesis de los académicos descarta que sea por sobrebombeo del acuífero o por colapso de cavernas. Pudiera ser de origen tectónico, es decir, una falla en el terreno que provocó un ligero movimiento, pero eso es lo que analizarán los docentes del Departamento de Geología. Además, se trata de una grieta que tiene varios meses de haberse registrado, apuntó.

Minjárez Sosa recordó que este tipo de fenómenos no son nuevos “particularmente nosotros hemos analizado este fenómeno, y no desde esta ocasión, sino hace alrededor de 10 años, la Unidad Estatal de Protección Civil acudió a nosotros para que fuéramos a dar un dictamen de una grieta similar que se presentaba también en el sur de la ciudad, a unos pocos kilómetros del sitio donde se presentó hoy. Bueno, lo analizamos, y básicamente lo que nosotros observamos es que el fenómeno es continuo desde entonces, sigue ocurriendo”.

Indicó que, dependiendo de la profundidad de la grieta, este tipo de aberturas en la tierra se pueden rellenar con grava y/o arena; y recalcó la necesidad de cercar la grieta del Ejido Coronel Cruz Gálvez, a fin de evitar accidentes.

