Desconoce cifras de alcalde de Caborca sobre ejecutados

El fiscal de Justicia de Sonora señala que no existen datos que corroboren la versión de 74 ganaderos asesinados los últimos 10 años, como afirmó el presidente municipal Abraham David Mier

Ivanova de los Reyes

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), no tiene registro sobre la información que dio a conocer el alcalde de Caborca, Abraham David Mier Nogales, sobre el homicidio de 74 ganaderos en los últimos 10 años, señaló el fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, indicó que pese a presentarse algunos hechos violentos contra vaqueros en esa región, no existen datos que corroboren lo expuesto por el Presidente Municipal.

Salas Chávez refirió que el alcalde de Caborca deberá aclarar dicha información, toda vez que la Fiscalía General no tiene datos que coincidan con esa cifra.

“Él tendrá que aclarar esa información, en datos duros no tenemos esa información y mucho menos con la circunstancia particular que señaló que se trataba de vaqueros. Entiendo que aclaró que era en un periodo de más de 10 años, por lo tanto, yo creo que quien debe de aclarar y en todo caso establecer y señalar la información precisa de dónde, cuándo y cómo son ese número de personas que perdieron la vida, es quien divulgó esa información la cual no está corroborada”, manifestó.

“No puedo decir si son menos o más esa información en los términos y condiciones que expresó el Presidente Municipal, no está corroborada con datos que tenemos nosotros en las carpetas de investigación”, reiteró.

Respecto al avance en la investigación del homicidio del ganadero Alejandro Morales Aguilar el pasado 28 de agosto en un rancho de Querobabi, municipio de Opodepe, dijo que está muy avanzada.

Aseveró que en los próximos días se podría anunciar la detención de al menos uno de los responsables de esta agresión armada.

“Ya está muy avanzada la investigación y esperemos en los próximos días ya informar a la opinión pública la captura de cuando menos uno de los sujetos responsables de esta artera agresión en contra de este ganadero”, finalizó.

Comparte esto: Facebook

X