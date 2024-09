Sin medias tintas

Siguen obras retrasadas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Siguen obras retrasadas…Y ahora sí que hasta no ver no creer como dijera Santo Tomás, referente a la promesa que hay de entregar de manera puntual la obra de remodelación del Mercado Municipal No 1 de Hermosillo, como lo está prometiendo el coordinador del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), David Mendoza, la cual proyectan concluir el próximo diciembre. ¿Será?

Porque de acuerdo a lo ventilado por Mendoza Rivas, según esto a pesar de las dificultades que se han presentado durante el proceso de rehabilitación, esperan que los trabajos terminen en tiempo y forma, al manejar que: “Ahorita vamos en un 55%. Hemos avanzado poco, pero es muy importante que en las mesas de trabajo con los locatarios les demos celeridad a todos los temas que traemos”. ¡De ese pelo!

Y para el caso es que el funcionario estatal justificara que: “Había un desorden en el tema de redes sanitarias y en las vigas. El porcentaje de lo que teníamos previsto cambiar con el proyecto que habíamos realizado nos da mucho más, pero no por ello se extenderá el tiempo de conclusión del trabajo”, pero aun así la cruda realidad es que ya sólo faltan tres meses para que termine el año, y apenas van a la mitad de esa remodelada.

Por lo que así está el reto que tiene por delante el de la Cecop, para ver si es cierto que finalizan en base a lo proyectado con la reestructuración de ese edificio histórico, ubicado en pleno Centro de la ciudad, y en el que invertirán más menos unos $60 millones de pesos, ya que no se ha visto que le avancen mucho, sino que más bien pareciera que no salen de donde mismo, con las obvias alteraciones viales que han provocado. ¡Palos!

En lo que es una retardada remozada que se ha notado más, por como la han hecho a la par de la también rehabilitada que les están dando a algunas de las principales calles que están en ese sector, y en el llamado Centro Histórico, pero a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbanos (Sidur), de la que es titular, Godofredo Gardner Anaya, y a las cuales tampoco se les ve para cuando vayan a terminarlas. ¡Ajá!

A tal punto dan cuenta que ha estado la tardanza de Gardner Anaya y las constructoras contratadas, que ya hasta los estudiantes regresaron a clases, y el fin de semana será la celebración del Día del Grito por lo del 15 de septiembre, y lo que es la zona contigua a los palacios estatal y municipal sigue cerrada, así como el bulevar Hidalgo y la calle Serdán, por las tantas avenidas que todavía tienen destrozadas. ¡Pácatelas!

Y la más sintomática es la transitada Serdán, por ser un corto tramo el que han repavimentado con concreto hidráulico, pero aun así la habían mantenido bloqueada casi en su totalidad, o en áreas que ni siquiera renovaron, porque la dejaron igual, por lo que así ha estado ese caos que ya ha ido para largo, y no precisamente por lo rápido que ha operado Godofredo, y es por eso del tache que le han puesto. ¡Zaz!

Ahora exhiben al Itama…A la que vaya que le “aguadearon” el fin de semana es a la directora general del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), Diana Platt Salazar, por la fuga registrada la madrugada del pasado domingo de tres jóvenes infractores, o delincuentes, del centro localizado en la Comisaría de Cócorit, en la región del valle del yaqui. ¡De ese tamaño!

En esos términos estuvo esa dominguera evasión de ese trío de hampones juveniles, dos de 19 años de edad, y uno de 18, quienes purgaban de manera separada condenas por secuestro y violación, respectivamente, ante lo que se deduce que son unas auténticas “fichitas” de alta peligrosidad, con cuya escapada se evidenciaron las fallas de seguridad con las que funcionan los Itama, como para que se les “pelaran” con esa facilidad. ¡Glúp!

Ya que en base a la investigación preliminar se descubrió que entre la 1:00 y 3:00 horas del día antes señalado, los aludidos internos fugitivos cortaron los barrotes de una celda con una segueta para fugarse, aunque a las horas los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ubicaron a J.A. “N” en la colonia Fovissste de Obregón, donde lo recapturaron, pero faltan todavía dos. ¿Cómo ven?

Luego entonces así está le exhibida que “le pegaron” a Diana, y de paso al secretario de Seguridad Pública del Estado, Víctor Hugo Enríquez García, por ser la instancia de la que dependen esos centros de reclusión, y es por lo que habría que ver el cómo están los demás, entre ellos los dos que hay en “Hornosío”, por no creerse que esa falta de vigilancia sea privativa, o exclusiva del de Cócorit. ¡Así la mala percepción!

Aunado a que lo que hace ruido es que son criminales que ya alcanzaron la mayoría de edad, ante lo que se supone que ya deberían ser trasladados a las cárceles para los adultos, pero si la cuestión es porque se les juzgó cuando todavía eran menores, “pos” mínimo deberían de reforzar la vigilada en esos casos específicos, y más cuando hoy en día el “Narco ya está utilizando a esa clase de mozalbetes para sus fechorías. ¿Qué no?

Otra quema hospitalaria…Con la ya ni tan novedad de que han continuado las “quemadas”, y en esta ocasión de manera literal, para el Hospital “Fernando Ocaranza” del Issste, luego de que ahora se incendiara lo que es el almacén, y aunque el humo llegó a algunas de las áreas de ese centro hospitalario, no se requirió evacuar a pacientes ni empleados, pero sí se desalojó a los familiares de los enfermos. ¡De ese vuelo!

A ese grado estuvo esa quema que ocurriera la tarde del domingo anterior, de ahí que al nosocomio que está sobre el bulevar Morelos, casi esquina con Periférico Norte, en la colonia Loma Linda, acudieron los diferentes cuerpos de auxilio, por lo que al arribar encontraron las llamaradas y un humaderón, pero por fortuna controlaron la situación, sin que se presentaran personas lesionadas, solamente daños materiales.

No obstante, en lo que es el segundo piso del inmueble ya se había acumulado parte de la humareda, pero como no había “autoridades” Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (Issste) que autorizaran una posible evacuada de los encamados, es por lo que se evidenciara que hasta en esa emergencia incendiaria estuvieron ausentes, muy seguramente porque era su día de descanso…El oficial.

Así que con ese incendió una vez más se puso de manifiesto el vacío de directivos que hay en el Issste, porque quien aparece como director general, un tal Pedro Zenteno Santaella, no se sabe si aun está en funciones, y si así fuera, es como si no estuviera, por como nunca ha dado la cara ante los diferentes hechos que se han suscitado en esa sede hospitalaria que ya opera de milagro, y es por eso que ya ha pasado cada cosa. ¡Ups!

Toda vez que cuando no se han inundando, les han fallado los aires acondicionados, y hasta los elevadores, de ahí que en su momento los del Cuerpo de Bomberos han tenido que bajar cargando, y casi “apapuchi” a los internados, por lo que a ese extremo han estado las seguidillas de ineficiencias, y sin que se vea una mejoría, sino todo lo contrario, porque lo que es Zenteno Santaella, ¡bien gracias!, o pecando de burócrata. ¡Tómala!

¡Dudan de Fiscal estatal!…Y para el que no pasa nada es para el Fiscal estatal, Gustavo Salas, luego de que ayer asegurara que tras el ataque armado que se presentara la noche del pasado sábado en “Cabronca”, dizque las actividades pueden continuar con normalidad, cuando lo cierto es que la población quedó “escamada”, pero como él anda escoltado, y está a distancia, es por lo que supone eso. ¡Así está la duda!

Al Salas Chávez aseverar que: “En Caborca hay total y absolutas condiciones para la actividad normal, esto se dio en la madrugada”, por lo que a su juicio las labores económicas, laborales, académicas y administrativas continúan en la región, pues ya no hay peligro alguno para los civiles, cuando a los ciudadanos todavía les deben estar resonando los balazos que escucharon por varias horas en diferentes colonias. ¡Mínimo!

De ahí que no se descartaba que en el inicio de semana muchos padres de familia aun no enviaran a sus hijos a las escuelas por el temor que persistía, derivado de ese enfrentamiento entre las bandas del crimen organizado y luego con el Ejército, con un saldo de dos delincuentes abatidos, y uno más herido, que ya está detenido, así como un par de militares, y el decomiso de armas, cartuchos, cargadores, vehículos y demás.

Razón por la cual es que consideran que Gustavo Rómulo ya está igual que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien a raíz de las balaceras que tuvieran lugar en pleno “San Lunes” en Culiacán, también aseguró que la ciudad “está bajo control”, pero aun así le recomendó a la ciudadanía el evitar salir si no es necesario, aunado a que incluso se supendieron las clases escolares por esas tracateras entre los cárteles.

Ante lo que se concluye que donde quieran se están “cociendo habas”, tocante a ese repunte de la narcoviolencia, muy probablemente que como consecuencia de la reciente aprehensión de Ismael “El Mayo” Zambada, y es por lo que a algunos no les quede el estar queriendo “tapar el sol con un dedo, en cuanto a esas refriegas que tienen en la zozobra a Juan Pueblo, como sería a Salas y Rocha Moya. ¡A ese grado!

