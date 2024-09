Tom Holland volverá a interpretar a Spider-Man en la cuarta entrega de la saga con nuevo director al mando

Tom Holland retomará su papel como Spider-Man en la cuarta película de la colaboración entre Marvel y Sony; sin embargo, el director Jon Watts, quien estuvo a cargo de las tres entregas anteriores, no dirigirá esta vez. En su lugar, Destin Daniel Cretton, reconocido por su trabajo en “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, asumirá la dirección del nuevo proyecto.

En 2021, durante la promoción de “Spider-Man: No Way Home”, Holland había generado incertidumbre entre sus seguidores al manifestar dudas sobre continuar interpretando a Peter Parker. No obstante, finalmente decidió regresar para una nueva película.

Con la incorporación de Cretton, quien se destacó por el éxito de “Shang-Chi”, se espera un cambio importante en la dirección de la saga. Las conversaciones entre Cretton y Marvel se centraron en definir la visión que tomará la próxima entrega.

La última película de la serie, “Spider-Man: No Way Home”, no solo trajo de vuelta al personaje de Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, sino que también reunió por primera vez en la pantalla a los tres actores que han interpretado a Spider-Man: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Esta reunión logró un gran impacto en la taquilla global, recaudando casi 2 mil millones de dólares y consolidándose como un éxito a pesar de las dificultades de la pandemia.